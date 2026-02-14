Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян предупредили, какие фото нельзя хранить в телефоне - 14.02.2026
Россиян предупредили, какие фото нельзя хранить в телефоне
Россиян предупредили, какие фото нельзя хранить в телефоне
Россиян предупредили, какие фото нельзя хранить в телефоне
Далеко не все фотографии, которые мы привыкли хранить на своих устройствах, безобидны, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и... | 14.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Далеко не все фотографии, которые мы привыкли хранить на своих устройствах, безобидны, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.Это касается не только деловой переписки или фото компрометирующего характера. Последние год-два интерес мошенников вызывают персональные данные потенциальных жертв. Обладая данными паспорта и СНИЛС, легко получить доступ к порталу Госуслуг и оформить доступ, а с помощью платежных данных - к различным платным сервисам и приложениям.Поэтому с привычкой делать фото своих документов и банковских карт, чтобы хранить их в телефоне на всякий случай, лучше попрощаться. Любой смартфон может стать мишенью для хакеров, невзирая на защиту. Для этого есть достаточно вредоносных программ.“Не стоит хранить на мобильных устройствах и селфи со своими документами, поскольку многие сервисы используют именно такие фото для подтверждения личности при регистрации или авторизации”, - советует она.Все привыкли отправлять документы по электронной почте или с помощью мессенджеров. Однако, мошенники обладают ресурсами для взлома почты и акаунтов в соцсетях, а значит, с легкостью получат доступ к копиям (фотографиям) документов.“В целях обеспечения безопасности данных рекомендуется удалять отправленные копии документов и не хранить их на облачных сервисах. Напомню, что с 30 сентября 2025 года в некоторых случаях вместо бумажного паспорта можно предъявлять данные из мобильного приложения "Госуслуги", - заключила Мери Валишвили.
Новости
технологии, общество , мери валишвили, фото
Технологии, Общество , Мери Валишвили, фото
03:03 14.02.2026
 
Россиян предупредили, какие фото нельзя хранить в телефоне

Валишвили: фото банковских карт, паспорта и СНИЛС нельзя хранить в телефоне

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Далеко не все фотографии, которые мы привыкли хранить на своих устройствах, безобидны, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
Это касается не только деловой переписки или фото компрометирующего характера. Последние год-два интерес мошенников вызывают персональные данные потенциальных жертв. Обладая данными паспорта и СНИЛС, легко получить доступ к порталу Госуслуг и оформить доступ, а с помощью платежных данных - к различным платным сервисам и приложениям.
Поэтому с привычкой делать фото своих документов и банковских карт, чтобы хранить их в телефоне на всякий случай, лучше попрощаться. Любой смартфон может стать мишенью для хакеров, невзирая на защиту. Для этого есть достаточно вредоносных программ.
“Не стоит хранить на мобильных устройствах и селфи со своими документами, поскольку многие сервисы используют именно такие фото для подтверждения личности при регистрации или авторизации”, - советует она.
Все привыкли отправлять документы по электронной почте или с помощью мессенджеров. Однако, мошенники обладают ресурсами для взлома почты и акаунтов в соцсетях, а значит, с легкостью получат доступ к копиям (фотографиям) документов.
“В целях обеспечения безопасности данных рекомендуется удалять отправленные копии документов и не хранить их на облачных сервисах. Напомню, что с 30 сентября 2025 года в некоторых случаях вместо бумажного паспорта можно предъявлять данные из мобильного приложения "Госуслуги", - заключила Мери Валишвили.
 
Заголовок открываемого материала