Россиян предупредили, какие фото нельзя хранить в телефоне
Россиян предупредили, какие фото нельзя хранить в телефоне - 14.02.2026
Россиян предупредили, какие фото нельзя хранить в телефоне
14.02.2026
2026-02-14T03:03+0300
2026-02-14T03:03+0300
2026-02-14T03:03+0300
технологии
общество
мери валишвили
фото
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Далеко не все фотографии, которые мы привыкли хранить на своих устройствах, безобидны, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.Это касается не только деловой переписки или фото компрометирующего характера. Последние год-два интерес мошенников вызывают персональные данные потенциальных жертв. Обладая данными паспорта и СНИЛС, легко получить доступ к порталу Госуслуг и оформить доступ, а с помощью платежных данных - к различным платным сервисам и приложениям.Поэтому с привычкой делать фото своих документов и банковских карт, чтобы хранить их в телефоне на всякий случай, лучше попрощаться. Любой смартфон может стать мишенью для хакеров, невзирая на защиту. Для этого есть достаточно вредоносных программ.“Не стоит хранить на мобильных устройствах и селфи со своими документами, поскольку многие сервисы используют именно такие фото для подтверждения личности при регистрации или авторизации”, - советует она.Все привыкли отправлять документы по электронной почте или с помощью мессенджеров. Однако, мошенники обладают ресурсами для взлома почты и акаунтов в соцсетях, а значит, с легкостью получат доступ к копиям (фотографиям) документов.“В целях обеспечения безопасности данных рекомендуется удалять отправленные копии документов и не хранить их на облачных сервисах. Напомню, что с 30 сентября 2025 года в некоторых случаях вместо бумажного паспорта можно предъявлять данные из мобильного приложения "Госуслуги", - заключила Мери Валишвили.
Технологии, Общество , Мери Валишвили, фото
Россиян предупредили, какие фото нельзя хранить в телефоне
Валишвили: фото банковских карт, паспорта и СНИЛС нельзя хранить в телефоне
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Далеко не все фотографии, которые мы привыкли хранить на своих устройствах, безобидны, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
Россиянам раскрыли, почему опасно хранить фото банковской карты на телефоне
Это касается не только деловой переписки или фото компрометирующего характера. Последние год-два интерес мошенников вызывают персональные данные потенциальных жертв. Обладая данными паспорта и СНИЛС, легко получить доступ к порталу Госуслуг и оформить доступ, а с помощью платежных данных - к различным платным сервисам и приложениям.
Поэтому с привычкой делать фото своих документов и банковских карт, чтобы хранить их в телефоне на всякий случай, лучше попрощаться. Любой смартфон может стать мишенью для хакеров, невзирая на защиту. Для этого есть достаточно вредоносных программ.
“Не стоит хранить на мобильных устройствах и селфи со своими документами, поскольку многие сервисы используют именно такие фото для подтверждения личности при регистрации или авторизации”, - советует она.
Все привыкли отправлять документы по электронной почте или с помощью мессенджеров. Однако, мошенники обладают ресурсами для взлома почты и акаунтов в соцсетях, а значит, с легкостью получат доступ к копиям (фотографиям) документов.
“В целях обеспечения безопасности данных рекомендуется удалять отправленные копии документов и не хранить их на облачных сервисах. Напомню, что с 30 сентября 2025 года в некоторых случаях вместо бумажного паспорта можно предъявлять данные из мобильного приложения "Госуслуги", - заключила Мери Валишвили.