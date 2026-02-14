https://1prime.ru/20260214/tramp-867466326.html

Трамп будет делать все возможное для мирного урегулирования на Украине

Трамп будет делать все возможное для мирного урегулирования на Украине - 14.02.2026, ПРАЙМ

Трамп будет делать все возможное для мирного урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп будет делать все возможное для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил постоянный представитель страны при... | 14.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-14T01:29+0300

2026-02-14T01:29+0300

2026-02-14T01:29+0300

экономика

мировая экономика

общество

сша

рф

киев

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867466326.jpg?1771021741

МЮНХЕН, 14 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп будет делать все возможное для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил постоянный представитель страны при НАТО Мэттью Уитакер. "Президент Трамп собирается использовать все возможные средства, чтобы продолжать (переговоры по урегулированию – ред.), пока это возможно или невозможно… Эта война должна закончиться", - сказал Уитакер на Мюнхенской конференции по безопасности. Трамп заявил в пятницу, что Владимир Зеленский должен двигаться в сторону заключения мира, отметив, что Россия заинтересована в урегулировании украинского конфликта. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпредставителей Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

сша

рф

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша, рф, киев, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нато, вс рф