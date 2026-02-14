Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
14.02.2026 Трамп будет делать все возможное для мирного урегулирования на Украине
Трамп будет делать все возможное для мирного урегулирования на Украине
2026-02-14T01:29+0300
2026-02-14T01:29+0300
МЮНХЕН, 14 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп будет делать все возможное для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил постоянный представитель страны при НАТО Мэттью Уитакер. "Президент Трамп собирается использовать все возможные средства, чтобы продолжать (переговоры по урегулированию – ред.), пока это возможно или невозможно… Эта война должна закончиться", - сказал Уитакер на Мюнхенской конференции по безопасности. Трамп заявил в пятницу, что Владимир Зеленский должен двигаться в сторону заключения мира, отметив, что Россия заинтересована в урегулировании украинского конфликта. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпредставителей Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
МЮНХЕН, 14 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп будет делать все возможное для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил постоянный представитель страны при НАТО Мэттью Уитакер.
"Президент Трамп собирается использовать все возможные средства, чтобы продолжать (переговоры по урегулированию – ред.), пока это возможно или невозможно… Эта война должна закончиться", - сказал Уитакер на Мюнхенской конференции по безопасности.
Трамп заявил в пятницу, что Владимир Зеленский должен двигаться в сторону заключения мира, отметив, что Россия заинтересована в урегулировании украинского конфликта.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпредставителей Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
 
