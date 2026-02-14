СМИ: Орбан угрожает разбить в прах мечты Зеленского о ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Разногласия между лидером Венгрии Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским могут поставить под угрозу планы Киева по вступлению в Европейский Союз и укреплению связей с Брюсселем, сообщает газета Berliner Zeitung из Германии.
"Настроение в отношениях между Будапештом и Киевом становится все более жестким. В споре о возможном вступлении Украины в ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал Владимира Зеленского и открыто противостоял ему", — говорится в материале.
Выходной точкой конфликта стало заявление Зеленского о том, что Украина должна быть "технически готова" к вступлению в ЕС к 2027 году, как полагает газета. На текущей неделе издание Politico информировало, что Евросоюз разрабатывает план для предоставления Украине частичного членства. В трех из пяти пунктов плана стоит акцент на преодолении венгерского возражения, надеясь на поражение Орбана на выборах в апреле.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского в том, что он вмешивается в венгерскую предвыборную гонку, предполагая, что приход оппозиции к власти приведёт к поддержке финансирования "коррумпированного режима Киева" и ускоренному вступлению Украины в ЕС. За этим последовал обмен дипломатическими нотами между Будапештом и Киевом.
В конце января Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в 2027 году. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что этот сценарий невозможен. Австрийский лидер Кристиан Штокер также выступил против быстрого присоединения. Орбан, с другой стороны, заявил, что в ближайшие сто лет в Венгрии не появится парламент, готовый одобрить вступление Украины в ЕС.