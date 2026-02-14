Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Орбан угрожает разбить в прах мечты Зеленского о ЕС - 14.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260214/ukraina-867468275.html
СМИ: Орбан угрожает разбить в прах мечты Зеленского о ЕС
СМИ: Орбан угрожает разбить в прах мечты Зеленского о ЕС - 14.02.2026, ПРАЙМ
СМИ: Орбан угрожает разбить в прах мечты Зеленского о ЕС
Разногласия между лидером Венгрии Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским могут поставить под угрозу планы Киева по вступлению в Европейский Союз и укреплению... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T05:43+0300
2026-02-14T05:43+0300
мировая экономика
общество
украина
венгрия
киев
владимир зеленский
виктор орбан
петер сийярто
politico
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042809_0:135:3162:1914_1920x0_80_0_0_5ffb12ccb96f7cb8696fd8198f1667f8.jpg
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Разногласия между лидером Венгрии Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским могут поставить под угрозу планы Киева по вступлению в Европейский Союз и укреплению связей с Брюсселем, сообщает газета Berliner Zeitung из Германии. "Настроение в отношениях между Будапештом и Киевом становится все более жестким. В споре о возможном вступлении Украины в ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал Владимира Зеленского и открыто противостоял ему", — говорится в материале.Выходной точкой конфликта стало заявление Зеленского о том, что Украина должна быть "технически готова" к вступлению в ЕС к 2027 году, как полагает газета. На текущей неделе издание Politico информировало, что Евросоюз разрабатывает план для предоставления Украине частичного членства. В трех из пяти пунктов плана стоит акцент на преодолении венгерского возражения, надеясь на поражение Орбана на выборах в апреле. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского в том, что он вмешивается в венгерскую предвыборную гонку, предполагая, что приход оппозиции к власти приведёт к поддержке финансирования "коррумпированного режима Киева" и ускоренному вступлению Украины в ЕС. За этим последовал обмен дипломатическими нотами между Будапештом и Киевом. В конце января Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в 2027 году. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что этот сценарий невозможен. Австрийский лидер Кристиан Штокер также выступил против быстрого присоединения. Орбан, с другой стороны, заявил, что в ближайшие сто лет в Венгрии не появится парламент, готовый одобрить вступление Украины в ЕС.
https://1prime.ru/20260212/vengriya-867406406.html
https://1prime.ru/20260212/ukraina-867404455.html
украина
венгрия
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042809_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3ccd6585d9551c909c1eeaff816bea05.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, венгрия, киев, владимир зеленский, виктор орбан, петер сийярто, politico, ес
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Киев, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Politico, ЕС
05:43 14.02.2026
 
СМИ: Орбан угрожает разбить в прах мечты Зеленского о ЕС

BZ: cсора между Орбаном и Зеленским может сорвать планы Киева на ЕС

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Разногласия между лидером Венгрии Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским могут поставить под угрозу планы Киева по вступлению в Европейский Союз и укреплению связей с Брюсселем, сообщает газета Berliner Zeitung из Германии.
"Настроение в отношениях между Будапештом и Киевом становится все более жестким. В споре о возможном вступлении Украины в ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал Владимира Зеленского и открыто противостоял ему", — говорится в материале.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Орбан дерзко подшутил над Украиной
12 февраля, 07:50
Выходной точкой конфликта стало заявление Зеленского о том, что Украина должна быть "технически готова" к вступлению в ЕС к 2027 году, как полагает газета. На текущей неделе издание Politico информировало, что Евросоюз разрабатывает план для предоставления Украине частичного членства. В трех из пяти пунктов плана стоит акцент на преодолении венгерского возражения, надеясь на поражение Орбана на выборах в апреле.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского в том, что он вмешивается в венгерскую предвыборную гонку, предполагая, что приход оппозиции к власти приведёт к поддержке финансирования "коррумпированного режима Киева" и ускоренному вступлению Украины в ЕС. За этим последовал обмен дипломатическими нотами между Будапештом и Киевом.
В конце января Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в 2027 году. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что этот сценарий невозможен. Австрийский лидер Кристиан Штокер также выступил против быстрого присоединения. Орбан, с другой стороны, заявил, что в ближайшие сто лет в Венгрии не появится парламент, готовый одобрить вступление Украины в ЕС.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
"Ты чего испугался?": в Киеве набросились на Зеленского после слов о России
12 февраля, 06:26
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАВЕНГРИЯКиевВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанПетер СийяртоPoliticoЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала