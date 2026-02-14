"Не поспоришь": в Киеве пришли в ужас от решения России по переговорам

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-02-14T07:26+0300
2026-02-14T07:26+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/05/867210464_0:39:927:560_1920x0_80_0_0_2e8676e18504d34891c75ba7323c0e4b.jpg
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Назначение помощника президента Владимира Мединского руководителем российской делегации на переговорах в Женеве нарушило планы Украины, рассказал на своем YouTube-канале бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. "Он (Мединский — Прим. ред.) все уравновешивает, плюс он достаточно эрудированный человек. С таким просто так не поспоришь на всякие темы, придется выходить на подписание договора", — сказал он.Согласно мнению эксперта, Мединский, обладая практичностью, не позволит украинской стороне затягивать дискуссии и сделает встречу продуктивной. "И это определенно хорошая новость, ведь можно сразу перейти к делу без всяких испорченных телефонов, чтобы, наконец, договориться о мире", — подытожил Соскин.На днях представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что главой российской делегации в предстоящем раунде переговоров в Женеве назначен Владимир Мединский. Песков отметил, что очередная встреча в трехстороннем формате между Россией, США и Украиной пройдет в Женеве 17 и 18 февраля. Украина также объявила состав своей делегации, включающий в себя главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* и первого заместителя Сергея Кислицу, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова, лидера фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамию и заместителя руководителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого. Мирный процесс по Украине В конце января и начале февраля в Абу-Даби проходили закрытые заседания рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Российскую делегацию на этих встречах возглавлял начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. Темы переговоров касались нерешенных аспектов мирного плана, предложенного США. В завершении второго раунда Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "157 на 157". По данным Кремля, США пришли к выводу, что без урегулирования территориальных вопросов по формуле, принятой на саммите на Аляске, долгосрочного разрешения кризиса ожидать не стоит. Одним из ключевых условий Москвы является вывод ВСУ с Донбасса. * Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
07:26 14.02.2026
 
"Не поспоришь": в Киеве пришли в ужас от решения России по переговорам

Соскин: присутствие Мединского на встрече в Женеве изменило планы Киева

МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Назначение помощника президента Владимира Мединского руководителем российской делегации на переговорах в Женеве нарушило планы Украины, рассказал на своем YouTube-канале бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Он (Мединский — Прим. ред.) все уравновешивает, плюс он достаточно эрудированный человек. С таким просто так не поспоришь на всякие темы, придется выходить на подписание договора", — сказал он.
Украинский флаг - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
На Западе забили тревогу из-за нового решения о переговорах по Украине
06:12
Согласно мнению эксперта, Мединский, обладая практичностью, не позволит украинской стороне затягивать дискуссии и сделает встречу продуктивной.
"И это определенно хорошая новость, ведь можно сразу перейти к делу без всяких испорченных телефонов, чтобы, наконец, договориться о мире", — подытожил Соскин.
На днях представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что главой российской делегации в предстоящем раунде переговоров в Женеве назначен Владимир Мединский. Песков отметил, что очередная встреча в трехстороннем формате между Россией, США и Украиной пройдет в Женеве 17 и 18 февраля.
Флаги России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
В Совфеде призвали Европу не мешать переговорам по Украине
Вчера, 23:27
Украина также объявила состав своей делегации, включающий в себя главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* и первого заместителя Сергея Кислицу, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова, лидера фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамию и заместителя руководителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби проходили закрытые заседания рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Российскую делегацию на этих встречах возглавлял начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
"Оказывают давление": в Киеве жестко высказались о переговорах с Россией
12 февраля, 06:01
Темы переговоров касались нерешенных аспектов мирного плана, предложенного США. В завершении второго раунда Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "157 на 157".
По данным Кремля, США пришли к выводу, что без урегулирования территориальных вопросов по формуле, принятой на саммите на Аляске, долгосрочного разрешения кризиса ожидать не стоит. Одним из ключевых условий Москвы является вывод ВСУ с Донбасса.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Киев - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
В Киеве раскрыли коварный план на переговорах с Россией
11 февраля, 05:10
 
РОССИЯОбществоУКРАИНАЖЕНЕВАСШАВладимир МединскийОлег СоскинДмитрий ПесковРосфинмониторингВСУ
 
 
