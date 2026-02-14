"Не поспоришь": в Киеве пришли в ужас от решения России по переговорам
Соскин: присутствие Мединского на встрече в Женеве изменило планы Киева
© РИА Новости . МИД ОАЭ | Перейти в медиабанкУкраинская делегация участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби
Украинская делегация участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Назначение помощника президента Владимира Мединского руководителем российской делегации на переговорах в Женеве нарушило планы Украины, рассказал на своем YouTube-канале бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Он (Мединский — Прим. ред.) все уравновешивает, плюс он достаточно эрудированный человек. С таким просто так не поспоришь на всякие темы, придется выходить на подписание договора", — сказал он.
Согласно мнению эксперта, Мединский, обладая практичностью, не позволит украинской стороне затягивать дискуссии и сделает встречу продуктивной.
"И это определенно хорошая новость, ведь можно сразу перейти к делу без всяких испорченных телефонов, чтобы, наконец, договориться о мире", — подытожил Соскин.
На днях представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что главой российской делегации в предстоящем раунде переговоров в Женеве назначен Владимир Мединский. Песков отметил, что очередная встреча в трехстороннем формате между Россией, США и Украиной пройдет в Женеве 17 и 18 февраля.
Украина также объявила состав своей делегации, включающий в себя главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* и первого заместителя Сергея Кислицу, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова, лидера фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамию и заместителя руководителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби проходили закрытые заседания рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Российскую делегацию на этих встречах возглавлял начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.
Темы переговоров касались нерешенных аспектов мирного плана, предложенного США. В завершении второго раунда Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "157 на 157".
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.