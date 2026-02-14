Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"На последнем издыхании". На Западе сделали тревожное заявление об Украине - 14.02.2026
"На последнем издыхании". На Западе сделали тревожное заявление об Украине
"На последнем издыхании". На Западе сделали тревожное заявление об Украине - 14.02.2026, ПРАЙМ
"На последнем издыхании". На Западе сделали тревожное заявление об Украине
ВСУ отступают в условиях наращивания мощи российской армии, сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью, которое Дэниел Дэвис разместил... | 14.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. ВСУ отступают в условиях наращивания мощи российской армии, сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью, которое Дэниел Дэвис разместил на своей странице в соцсети Х. "Я твердо убежден, что сегодня российская армия сильнее, чем в 2022 году. Это весьма грозная армия. Она увеличилась в численности и повысила свой уровень, в то время как существуют неопровержимые доказательства того, что украинцы отступают. &lt;…&gt; Они в глубокой беде", — отметил он. Обсуждая вопрос санкций против Москвы, Миршаймер подчеркнул отсутствие убедительных свидетельств о серьезных последствиях для российской экономики, несмотря на ранее сделанные западными экспертами прогнозы о ее скором крахе. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что неудачи на поле боя должны вынудить Киев немедленно приступить к переговорам. Также постпред России при ООН Василий Небензя указал на то, что украинские подразделения подвергаются потерям и быстро теряют свою боеспособность. В декабре предыдущего года президент Владимир Путин сообщил в интервью India Today, что российская армия либо освободит контролируемые Киевом территории силой, либо ВСУ оставят их добровольно, прекратив там убивать людей.
22:07 14.02.2026
 
"На последнем издыхании". На Западе сделали тревожное заявление об Украине

Профессор Миршаймер: ВСУ отступают на фоне роста и усиления российской армии

МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. ВСУ отступают в условиях наращивания мощи российской армии, сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью, которое Дэниел Дэвис разместил на своей странице в соцсети Х.
"Я твердо убежден, что сегодня российская армия сильнее, чем в 2022 году. Это весьма грозная армия. Она увеличилась в численности и повысила свой уровень, в то время как существуют неопровержимые доказательства того, что украинцы отступают. <…> Они в глубокой беде", — отметил он.
Обсуждая вопрос санкций против Москвы, Миршаймер подчеркнул отсутствие убедительных свидетельств о серьезных последствиях для российской экономики, несмотря на ранее сделанные западными экспертами прогнозы о ее скором крахе.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что неудачи на поле боя должны вынудить Киев немедленно приступить к переговорам. Также постпред России при ООН Василий Небензя указал на то, что украинские подразделения подвергаются потерям и быстро теряют свою боеспособность.
В декабре предыдущего года президент Владимир Путин сообщил в интервью India Today, что российская армия либо освободит контролируемые Киевом территории силой, либо ВСУ оставят их добровольно, прекратив там убивать людей.
 
ОбществоМировая экономикаКиевУКРАИНАЗАПАДДмитрий ПесковВасилий НебензяВладимир ПутинВСУООН
 
 
Заголовок открываемого материала