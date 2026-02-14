https://1prime.ru/20260214/ukraina-867483469.html
"На последнем издыхании". На Западе сделали тревожное заявление об Украине
"На последнем издыхании". На Западе сделали тревожное заявление об Украине - 14.02.2026, ПРАЙМ
"На последнем издыхании". На Западе сделали тревожное заявление об Украине
ВСУ отступают в условиях наращивания мощи российской армии, сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью, которое Дэниел Дэвис разместил... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T22:07+0300
2026-02-14T22:07+0300
2026-02-14T22:07+0300
общество
мировая экономика
киев
украина
запад
дмитрий песков
василий небензя
владимир путин
всу
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. ВСУ отступают в условиях наращивания мощи российской армии, сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью, которое Дэниел Дэвис разместил на своей странице в соцсети Х. "Я твердо убежден, что сегодня российская армия сильнее, чем в 2022 году. Это весьма грозная армия. Она увеличилась в численности и повысила свой уровень, в то время как существуют неопровержимые доказательства того, что украинцы отступают. <…> Они в глубокой беде", — отметил он. Обсуждая вопрос санкций против Москвы, Миршаймер подчеркнул отсутствие убедительных свидетельств о серьезных последствиях для российской экономики, несмотря на ранее сделанные западными экспертами прогнозы о ее скором крахе. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что неудачи на поле боя должны вынудить Киев немедленно приступить к переговорам. Также постпред России при ООН Василий Небензя указал на то, что украинские подразделения подвергаются потерям и быстро теряют свою боеспособность. В декабре предыдущего года президент Владимир Путин сообщил в интервью India Today, что российская армия либо освободит контролируемые Киевом территории силой, либо ВСУ оставят их добровольно, прекратив там убивать людей.
киев
украина
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_58:0:2343:1714_1920x0_80_0_0_2599a7af35d7e762af6ffb713b401648.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, киев, украина, запад, дмитрий песков, василий небензя, владимир путин, всу, оон
Общество , Мировая экономика, Киев, УКРАИНА, ЗАПАД, Дмитрий Песков, Василий Небензя, Владимир Путин, ВСУ, ООН
"На последнем издыхании". На Западе сделали тревожное заявление об Украине
Профессор Миршаймер: ВСУ отступают на фоне роста и усиления российской армии