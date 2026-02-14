Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Умрете за еврорейх". Слова главы ЕК об Украине ужаснули журналиста - 14.02.2026
"Умрете за еврорейх". Слова главы ЕК об Украине ужаснули журналиста
"Умрете за еврорейх". Слова главы ЕК об Украине ужаснули журналиста - 14.02.2026, ПРАЙМ
"Умрете за еврорейх". Слова главы ЕК об Украине ужаснули журналиста
Ирландский журналист Чей Боуз выразил критику в соцсети Х в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за ее призыв "разрушить стену" между гражданской и... | 14.02.2026, ПРАЙМ
мировая экономика, общество, украина, мюнхен, киев, урсула фон дер ляйен, марк рютте, ес, нато, ек
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, Мюнхен, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Марк Рютте, ЕС, НАТО, ЕК
22:17 14.02.2026
 
"Умрете за еврорейх". Слова главы ЕК об Украине ужаснули журналиста

© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Pascal Bastien
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз выразил критику в соцсети Х в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за ее призыв "разрушить стену" между гражданской и оборонной сферами.
Мюнхене были четко изложены принципы Четвертого рейха. Жестокая милитаризация Украины и ее кровопролитная принудительная мобилизация были всего лишь экспериментом для европейской элиты. Теперь они этого не скрывают. Теперь вы будете сражаться или умрете за еврорейх", — написал он.
Так журналист прокомментировал высказывание главы ЕК о том, что европейские страны должны перенимать опыт Киева.
"Как говорят на Украине: "Ты изменишься или умрешь". Мы тоже должны принять эту мантру", — заявила фон дер Ляйен на своем выступлении в рамках Мюнхенской конференции.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что в Европе кардинально изменился подход к коллективной безопасности, и теперь страны готовы больше инвестировать в оборонную сферу и брать на себя активную роль в альянсе.
Как подчеркнул генсек, после встречи с министрами обороны стран НАТО в Брюсселе он заметил, что в ЕС изменился настрой. По его словам, страны на протяжении десятилетий слышали упреки со стороны США за недостаточное финансирование обороны, однако после саммита в Гааге ситуация изменилась.
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАМюнхенКиевУрсула фон дер ЛяйенМарк РюттеЕСНАТОЕК
 
 
