"Умрете за еврорейх". Слова главы ЕК об Украине ужаснули журналиста

МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз выразил критику в соцсети Х в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за ее призыв "разрушить стену" между гражданской и оборонной сферами. "В Мюнхене были четко изложены принципы Четвертого рейха. Жестокая милитаризация Украины и ее кровопролитная принудительная мобилизация были всего лишь экспериментом для европейской элиты. Теперь они этого не скрывают. Теперь вы будете сражаться или умрете за еврорейх", — написал он. Так журналист прокомментировал высказывание главы ЕК о том, что европейские страны должны перенимать опыт Киева. "Как говорят на Украине: "Ты изменишься или умрешь". Мы тоже должны принять эту мантру", — заявила фон дер Ляйен на своем выступлении в рамках Мюнхенской конференции. Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что в Европе кардинально изменился подход к коллективной безопасности, и теперь страны готовы больше инвестировать в оборонную сферу и брать на себя активную роль в альянсе. Как подчеркнул генсек, после встречи с министрами обороны стран НАТО в Брюсселе он заметил, что в ЕС изменился настрой. По его словам, страны на протяжении десятилетий слышали упреки со стороны США за недостаточное финансирование обороны, однако после саммита в Гааге ситуация изменилась.

