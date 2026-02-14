https://1prime.ru/20260214/ukraina-867483898.html
"Умрете за еврорейх". Слова главы ЕК об Украине ужаснули журналиста
"Умрете за еврорейх". Слова главы ЕК об Украине ужаснули журналиста - 14.02.2026, ПРАЙМ
"Умрете за еврорейх". Слова главы ЕК об Украине ужаснули журналиста
Ирландский журналист Чей Боуз выразил критику в соцсети Х в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за ее призыв "разрушить стену" между гражданской и... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T22:17+0300
2026-02-14T22:17+0300
2026-02-14T22:17+0300
мировая экономика
общество
украина
мюнхен
киев
урсула фон дер ляйен
марк рютте
ес
нато
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504193_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e51eb115ff4409e3da65aa4cd20feed.jpg
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз выразил критику в соцсети Х в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за ее призыв "разрушить стену" между гражданской и оборонной сферами. "В Мюнхене были четко изложены принципы Четвертого рейха. Жестокая милитаризация Украины и ее кровопролитная принудительная мобилизация были всего лишь экспериментом для европейской элиты. Теперь они этого не скрывают. Теперь вы будете сражаться или умрете за еврорейх", — написал он. Так журналист прокомментировал высказывание главы ЕК о том, что европейские страны должны перенимать опыт Киева. "Как говорят на Украине: "Ты изменишься или умрешь". Мы тоже должны принять эту мантру", — заявила фон дер Ляйен на своем выступлении в рамках Мюнхенской конференции. Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что в Европе кардинально изменился подход к коллективной безопасности, и теперь страны готовы больше инвестировать в оборонную сферу и брать на себя активную роль в альянсе. Как подчеркнул генсек, после встречи с министрами обороны стран НАТО в Брюсселе он заметил, что в ЕС изменился настрой. По его словам, страны на протяжении десятилетий слышали упреки со стороны США за недостаточное финансирование обороны, однако после саммита в Гааге ситуация изменилась.
украина
мюнхен
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504193_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_529dc545415eb3f32240c57ce00e2785.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , украина, мюнхен, киев, урсула фон дер ляйен, марк рютте, ес, нато, ек
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, Мюнхен, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Марк Рютте, ЕС, НАТО, ЕК
"Умрете за еврорейх". Слова главы ЕК об Украине ужаснули журналиста
Журналист Боуз раскритиковал фон дер Ляйен за слова об Украине