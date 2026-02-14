Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
22:24 14.02.2026
 
В ЕС признали тяжелую правду о переговорах по Украине

Ишингер назвал ослабление влияния Европы на глобальной арене ее виной

Флаги Украины и Европейского союза
Флаги Украины и Европейского союза
Флаги Украины и Европейского союза. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью телеканалу CNBC выразил мнение, что значительное снижение влияния Европы на мировой арене во многом является следствием ее собственных действий.
"У нас нет роли. Решения принимают другие". <…> Я вижу, что Европа самоустранилась в процессе урегулирования конфликта на Украине", — заявил он, подчеркнув, что ключевые вопросы обсуждаются между США и Россией.
По его словам, европейские страны оказались "полностью на обочине" переговоров как по сектору Газа, так и по украинскому конфликту.
"Почему, черт возьми, нас нет за столом переговоров? Это наш континент. Это наше будущее. И ответ, конечно, не в том, что Дональд Трамп ошибается. Ответ в том, что мы сами не сумели прийти к согласию", — отметил Ишингер.
Как сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, переговоры о мире будут продолжены 17-18 февраля в Швейцарии. Возглавит российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский. Предыдущие два раунда проводились под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые переговоры рабочей группы по вопросам безопасности, в которых участвовали представители Москвы, Киева и Вашингтона. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.
В ходе встреч стороны обсуждали неразрешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. В результате второго раунда Россия и Украина осуществили обмен военнопленными по формуле "157 на 157".
Как заявили в Кремле, США признали, что без решения территориальных вопросов по формуле, согласованной на саммите на Аляске, на долговременное урегулирование рассчитывать не стоит. ВСУ должны покинуть Донбасс — это одно из главных условий Москвы.
 
