"Военное поражение". В США отреагировали на слова Зеленского о России
Дэвис: без смены риторики Киев и ЕС потерпят поражение в конфликте с Россией
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Высказывания Владимира Зеленского о том, что Россия должна пойти на уступки для урегулирования конфликта на Украине, выглядят нелогично, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала "Deep Dive".
"Рассматривая это в контексте всего того, что произошло за это время <…> нам стоит сказать, что Украина и европейская сторона должны будут серьезно изменить свою риторику <…>, иначе мы станем свидетелями разгромного военного поражение украинской стороны и военной победы российской стороны. Единственный способ избежать этого — откровенно признать реальность", — отметил он.
По мнению Дэвиса, прошедшие трехсторонние консультации России, Украины и США не изменили позицию Зеленского. Военный допустил, что это можно было бы объяснить наличием у Киева некоего "козыря", способного переломить ситуацию, однако, по его оценке, таких оснований нет.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые переговоры рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Обсуждались спорные положения мирного плана, предложенного США.
Как сообщали зарубежные СМИ, первоначальный вариант предусматривал передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ вдвое, а также запрет на размещение на Украине иностранных войск и дальнобойного вооружения.
Этим контактам предшествовала встреча президента Владимира Путина с делегацией во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом.
В Кремле отмечали, что США признают: без урегулирования территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, долгосрочное решение невозможно. Одним из ключевых условий Москвы остается вывод ВСУ из Донбасса.