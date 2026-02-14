Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Военное поражение". В США отреагировали на слова Зеленского о России - 14.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260214/ukraina-867485256.html
"Военное поражение". В США отреагировали на слова Зеленского о России
"Военное поражение". В США отреагировали на слова Зеленского о России - 14.02.2026, ПРАЙМ
"Военное поражение". В США отреагировали на слова Зеленского о России
Высказывания Владимира Зеленского о том, что Россия должна пойти на уступки для урегулирования конфликта на Украине, выглядят нелогично, заявил отставной... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T23:07+0300
2026-02-14T23:07+0300
в мире
украина
сша
москва
владимир путин
владимир зеленский
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Высказывания Владимира Зеленского о том, что Россия должна пойти на уступки для урегулирования конфликта на Украине, выглядят нелогично, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала "Deep Dive"."Рассматривая это в контексте всего того, что произошло за это время &lt;…&gt; нам стоит сказать, что Украина и европейская сторона должны будут серьезно изменить свою риторику &lt;…&gt;, иначе мы станем свидетелями разгромного военного поражение украинской стороны и военной победы российской стороны. Единственный способ избежать этого — откровенно признать реальность", — отметил он.По мнению Дэвиса, прошедшие трехсторонние консультации России, Украины и США не изменили позицию Зеленского. Военный допустил, что это можно было бы объяснить наличием у Киева некоего "козыря", способного переломить ситуацию, однако, по его оценке, таких оснований нет.Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые переговоры рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Обсуждались спорные положения мирного плана, предложенного США.Как сообщали зарубежные СМИ, первоначальный вариант предусматривал передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ вдвое, а также запрет на размещение на Украине иностранных войск и дальнобойного вооружения.Этим контактам предшествовала встреча президента Владимира Путина с делегацией во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом.В Кремле отмечали, что США признают: без урегулирования территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, долгосрочное решение невозможно. Одним из ключевых условий Москвы остается вывод ВСУ из Донбасса.
https://1prime.ru/20260214/orban-867485116.html
https://1prime.ru/20260214/zelenskiy-867484958.html
украина
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d2dbf07c333bf31392d5e049df43be0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, украина, сша, москва, владимир путин, владимир зеленский, всу
В мире, УКРАИНА, США, МОСКВА, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ВСУ
23:07 14.02.2026
 
"Военное поражение". В США отреагировали на слова Зеленского о России

Дэвис: без смены риторики Киев и ЕС потерпят поражение в конфликте с Россией

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Высказывания Владимира Зеленского о том, что Россия должна пойти на уступки для урегулирования конфликта на Украине, выглядят нелогично, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала "Deep Dive".
"Рассматривая это в контексте всего того, что произошло за это время <…> нам стоит сказать, что Украина и европейская сторона должны будут серьезно изменить свою риторику <…>, иначе мы станем свидетелями разгромного военного поражение украинской стороны и военной победы российской стороны. Единственный способ избежать этого — откровенно признать реальность", — отметил он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Орбан ответил на резкие высказывания Зеленского
23:04
По мнению Дэвиса, прошедшие трехсторонние консультации России, Украины и США не изменили позицию Зеленского. Военный допустил, что это можно было бы объяснить наличием у Киева некоего "козыря", способного переломить ситуацию, однако, по его оценке, таких оснований нет.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые переговоры рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Обсуждались спорные положения мирного плана, предложенного США.
Как сообщали зарубежные СМИ, первоначальный вариант предусматривал передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ вдвое, а также запрет на размещение на Украине иностранных войск и дальнобойного вооружения.
Этим контактам предшествовала встреча президента Владимира Путина с делегацией во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом.
В Кремле отмечали, что США признают: без урегулирования территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, долгосрочное решение невозможно. Одним из ключевых условий Москвы остается вывод ВСУ из Донбасса.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
На Западе резко высказались о бегстве Зеленского с Украины
23:02
 
В миреУКРАИНАСШАМОСКВАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала