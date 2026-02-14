https://1prime.ru/20260214/ukraina-867485256.html

"Военное поражение". В США отреагировали на слова Зеленского о России

"Военное поражение". В США отреагировали на слова Зеленского о России - 14.02.2026, ПРАЙМ

"Военное поражение". В США отреагировали на слова Зеленского о России

Высказывания Владимира Зеленского о том, что Россия должна пойти на уступки для урегулирования конфликта на Украине, выглядят нелогично, заявил отставной... | 14.02.2026

МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Высказывания Владимира Зеленского о том, что Россия должна пойти на уступки для урегулирования конфликта на Украине, выглядят нелогично, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала "Deep Dive"."Рассматривая это в контексте всего того, что произошло за это время <…> нам стоит сказать, что Украина и европейская сторона должны будут серьезно изменить свою риторику <…>, иначе мы станем свидетелями разгромного военного поражение украинской стороны и военной победы российской стороны. Единственный способ избежать этого — откровенно признать реальность", — отметил он.По мнению Дэвиса, прошедшие трехсторонние консультации России, Украины и США не изменили позицию Зеленского. Военный допустил, что это можно было бы объяснить наличием у Киева некоего "козыря", способного переломить ситуацию, однако, по его оценке, таких оснований нет.Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые переговоры рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Обсуждались спорные положения мирного плана, предложенного США.Как сообщали зарубежные СМИ, первоначальный вариант предусматривал передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ вдвое, а также запрет на размещение на Украине иностранных войск и дальнобойного вооружения.Этим контактам предшествовала встреча президента Владимира Путина с делегацией во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом.В Кремле отмечали, что США признают: без урегулирования территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, долгосрочное решение невозможно. Одним из ключевых условий Москвы остается вывод ВСУ из Донбасса.

