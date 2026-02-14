https://1prime.ru/20260214/umerov-867482649.html

Умеров рассказал, какой вопрос будет поднимать Киев на переговорах в Женеве

Умеров рассказал, какой вопрос будет поднимать Киев на переговорах в Женеве - 14.02.2026, ПРАЙМ

Умеров рассказал, какой вопрос будет поднимать Киев на переговорах в Женеве

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров заявил, что на переговорах в Женеве Киев будет поднимать вопрос... | 14.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-14T21:20+0300

2026-02-14T21:20+0300

2026-02-14T21:20+0300

энергетика

мировая экономика

украина

киев

дмитрий песков

рф

владимир мединский

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84168/17/841681752_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_24d322621fa36b2225f6b9b5d3c541a8.jpg

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров заявил, что на переговорах в Женеве Киев будет поднимать вопрос "энергетического перемирия". В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17-18 февраля, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. "Мы будем касаться этого вопроса, но мы не можем говорить об этом публично", - заявил Умеров в ходе совместной с Владимиром Зеленский пресс-конференции в Мюнхене, отвечая на вопрос о возможном обсуждении так называемого "энергетического перемирия". Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обратился с личной просьбой к президенту РФ Владимиру Путину не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине до 1 февраля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что такая просьба поступала, и речь шла о создании благоприятных условий для проведения переговоров 1 февраля в Абу-Даби. В Абу-Даби 4 и 5 февраля состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.

https://1prime.ru/20260214/zelenskiy-867482143.html

украина

киев

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, киев, дмитрий песков, рф, владимир мединский, владимир зеленский