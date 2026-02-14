Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Умеров рассказал, какой вопрос будет поднимать Киев на переговорах в Женеве - 14.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260214/umerov-867482649.html
Умеров рассказал, какой вопрос будет поднимать Киев на переговорах в Женеве
Умеров рассказал, какой вопрос будет поднимать Киев на переговорах в Женеве - 14.02.2026, ПРАЙМ
Умеров рассказал, какой вопрос будет поднимать Киев на переговорах в Женеве
Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров заявил, что на переговорах в Женеве Киев будет поднимать вопрос... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T21:20+0300
2026-02-14T21:20+0300
энергетика
мировая экономика
украина
киев
дмитрий песков
рф
владимир мединский
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84168/17/841681752_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_24d322621fa36b2225f6b9b5d3c541a8.jpg
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров заявил, что на переговорах в Женеве Киев будет поднимать вопрос "энергетического перемирия". В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17-18 февраля, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. "Мы будем касаться этого вопроса, но мы не можем говорить об этом публично", - заявил Умеров в ходе совместной с Владимиром Зеленский пресс-конференции в Мюнхене, отвечая на вопрос о возможном обсуждении так называемого "энергетического перемирия". Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обратился с личной просьбой к президенту РФ Владимиру Путину не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине до 1 февраля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что такая просьба поступала, и речь шла о создании благоприятных условий для проведения переговоров 1 февраля в Абу-Даби. В Абу-Даби 4 и 5 февраля состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
https://1prime.ru/20260214/zelenskiy-867482143.html
украина
киев
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84168/17/841681752_236:0:1676:1080_1920x0_80_0_0_15988aa440ea8170bac07e6eccdf03a9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, киев, дмитрий песков, рф, владимир мединский, владимир зеленский
Энергетика, Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, Дмитрий Песков, РФ, Владимир Мединский, Владимир Зеленский
21:20 14.02.2026
 
Умеров рассказал, какой вопрос будет поднимать Киев на переговорах в Женеве

Умеров: в Женеве Киев будет поднимать вопрос энергетического перемирия

Рустем Умеров
Рустем Умеров
Рустем Умеров. Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров заявил, что на переговорах в Женеве Киев будет поднимать вопрос "энергетического перемирия".
В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17-18 февраля, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Мы будем касаться этого вопроса, но мы не можем говорить об этом публично", - заявил Умеров в ходе совместной с Владимиром Зеленский пресс-конференции в Мюнхене, отвечая на вопрос о возможном обсуждении так называемого "энергетического перемирия".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обратился с личной просьбой к президенту РФ Владимиру Путину не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине до 1 февраля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что такая просьба поступала, и речь шла о создании благоприятных условий для проведения переговоров 1 февраля в Абу-Даби.
В Абу-Даби 4 и 5 февраля состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Зеленский заявил, что Киеву нужны гарантии безопасности на 30-50 лет
20:47
 
ЭнергетикаМировая экономикаУКРАИНАКиевДмитрий ПесковРФВладимир МединскийВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала