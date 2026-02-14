https://1prime.ru/20260214/umerov-867482649.html
Умеров рассказал, какой вопрос будет поднимать Киев на переговорах в Женеве
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров заявил, что на переговорах в Женеве Киев будет поднимать вопрос "энергетического перемирия". В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17-18 февраля, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. "Мы будем касаться этого вопроса, но мы не можем говорить об этом публично", - заявил Умеров в ходе совместной с Владимиром Зеленский пресс-конференции в Мюнхене, отвечая на вопрос о возможном обсуждении так называемого "энергетического перемирия". Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обратился с личной просьбой к президенту РФ Владимиру Путину не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине до 1 февраля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что такая просьба поступала, и речь шла о создании благоприятных условий для проведения переговоров 1 февраля в Абу-Даби. В Абу-Даби 4 и 5 февраля состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
