Поставки вина из ЕС в Россию сократились до минимума за девять лет

Поставки вина из ЕС в Россию сократились до минимума за девять лет

14.02.2026

Поставки вина из Евросоюза в Россию по итогам прошлого года сократились на 14%, до минимума за девять лет, подсчитало РИА Новости, изучив данные Евростата.

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Поставки вина из Евросоюза в Россию по итогам прошлого года сократились на 14%, до минимума за девять лет, подсчитало РИА Новости, изучив данные Евростата. Так, за прошлый год Россия приобрела вина у ЕС на 520 миллионов евро, что на 14% меньше, чем год назад. Такой показатель стал минимальным с 2016 года. В декабре поставки сократились в месячном выражении на 24% - до минимальных с июня 2025 года 41,6 миллиона евро. Тем не менее в годовом выражении произошел рост в полтора раза. Больше всего европейцы в прошлом году привезли россиянам тихих вин в бутылках объемам до 2 литров (на 272,9 миллиона евро) и игристых вин (на 246,2 миллиона евро). По итогам года Россия заняла 6-е место в экспорте вина Евросоюзом. Основными направлениями поставок стали США (4,19 миллиарда евро), Великобритания (3,18 миллиарда), Швейцария (1,15 миллиарда), Канада (1,14 миллиарда), Япония (942,7 миллиона).

