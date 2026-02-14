Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поставки вина из ЕС в Россию сократились до минимума за девять лет - 14.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260214/vino-867473339.html
Поставки вина из ЕС в Россию сократились до минимума за девять лет
Поставки вина из ЕС в Россию сократились до минимума за девять лет - 14.02.2026, ПРАЙМ
Поставки вина из ЕС в Россию сократились до минимума за девять лет
Поставки вина из Евросоюза в Россию по итогам прошлого года сократились на 14%, до минимума за девять лет, подсчитало РИА Новости, изучив данные Евростата. | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T10:05+0300
2026-02-14T10:05+0300
экономика
мировая экономика
россия
сша
великобритания
швейцария
ес
евростат
вино
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/14/865747084_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_98176b1c202f8a09d4cd6489aa86d6d0.jpg
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Поставки вина из Евросоюза в Россию по итогам прошлого года сократились на 14%, до минимума за девять лет, подсчитало РИА Новости, изучив данные Евростата. Так, за прошлый год Россия приобрела вина у ЕС на 520 миллионов евро, что на 14% меньше, чем год назад. Такой показатель стал минимальным с 2016 года. В декабре поставки сократились в месячном выражении на 24% - до минимальных с июня 2025 года 41,6 миллиона евро. Тем не менее в годовом выражении произошел рост в полтора раза. Больше всего европейцы в прошлом году привезли россиянам тихих вин в бутылках объемам до 2 литров (на 272,9 миллиона евро) и игристых вин (на 246,2 миллиона евро). По итогам года Россия заняла 6-е место в экспорте вина Евросоюзом. Основными направлениями поставок стали США (4,19 миллиарда евро), Великобритания (3,18 миллиарда), Швейцария (1,15 миллиарда), Канада (1,14 миллиарда), Япония (942,7 миллиона).
https://1prime.ru/20260123/vino-866830480.html
сша
великобритания
швейцария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/14/865747084_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_13542cb8c61589b7ce11eedb94823cc4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, сша, великобритания, швейцария, ес, евростат, вино
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ЕС, Евростат, вино
10:05 14.02.2026
 
Поставки вина из ЕС в Россию сократились до минимума за девять лет

Россия в 2025 году сократила импорт вина из ЕС до минимума с 2016 года

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДегустация вина
Дегустация вина - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Дегустация вина . Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Поставки вина из Евросоюза в Россию по итогам прошлого года сократились на 14%, до минимума за девять лет, подсчитало РИА Новости, изучив данные Евростата.
Так, за прошлый год Россия приобрела вина у ЕС на 520 миллионов евро, что на 14% меньше, чем год назад. Такой показатель стал минимальным с 2016 года. В декабре поставки сократились в месячном выражении на 24% - до минимальных с июня 2025 года 41,6 миллиона евро. Тем не менее в годовом выражении произошел рост в полтора раза.
Больше всего европейцы в прошлом году привезли россиянам тихих вин в бутылках объемам до 2 литров (на 272,9 миллиона евро) и игристых вин (на 246,2 миллиона евро).
По итогам года Россия заняла 6-е место в экспорте вина Евросоюзом. Основными направлениями поставок стали США (4,19 миллиарда евро), Великобритания (3,18 миллиарда), Швейцария (1,15 миллиарда), Канада (1,14 миллиарда), Япония (942,7 миллиона).
Дегустация вина - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Кабардино-Балкария стала лидером по росту производства вина в России
23 января, 15:11
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯШВЕЙЦАРИЯЕСЕвростатвино
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала