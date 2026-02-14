https://1prime.ru/20260214/vsu-867469974.html
ВСУ предприняли безуспешную контратаку на Сумском направлении
ВСУ предприняли безуспешную контратаку на Сумском направлении - 14.02.2026, ПРАЙМ
ВСУ предприняли безуспешную контратаку на Сумском направлении
Украинские подразделения предприняли безуспешную контратаку в Краснопольском районе на сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах. | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T06:51+0300
2026-02-14T06:51+0300
2026-02-14T06:53+0300
россия
экономика
общество
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867469974.jpg?1771041193
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Украинские подразделения предприняли безуспешную контратаку в Краснопольском районе на сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По данным источника агентства, в атаке были задействованы силы 153-го полка "Арей", действовавшие двумя штурмовыми группами с разных направлений. "Противник провел одну безуспешную контратаку силами нацистского 153-го полка "Арей". Враг двумя штурмовыми группами атаковал с разных участков, но заблаговременно вскрыт разведкой", - заявил собеседник агентства. Он добавил, что в результате обе штурмовые группы ВСУ были уничтожены, попытка контратаки сорвана.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , всу
РОССИЯ, Экономика, Общество , ВСУ
ВСУ предприняли безуспешную контратаку на Сумском направлении
ВСУ предприняли безуспешную контратаку в Краснопольском районе на Сумском направлении
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Украинские подразделения предприняли безуспешную контратаку в Краснопольском районе на сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По данным источника агентства, в атаке были задействованы силы 153-го полка "Арей", действовавшие двумя штурмовыми группами с разных направлений.
"Противник провел одну безуспешную контратаку силами нацистского 153-го полка "Арей". Враг двумя штурмовыми группами атаковал с разных участков, но заблаговременно вскрыт разведкой", - заявил собеседник агентства.
Он добавил, что в результате обе штурмовые группы ВСУ были уничтожены, попытка контратаки сорвана.