ВСУ предприняли безуспешную контратаку на Сумском направлении

2026-02-14T06:51+0300

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Украинские подразделения предприняли безуспешную контратаку в Краснопольском районе на сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По данным источника агентства, в атаке были задействованы силы 153-го полка "Арей", действовавшие двумя штурмовыми группами с разных направлений. "Противник провел одну безуспешную контратаку силами нацистского 153-го полка "Арей". Враг двумя штурмовыми группами атаковал с разных участков, но заблаговременно вскрыт разведкой", - заявил собеседник агентства. Он добавил, что в результате обе штурмовые группы ВСУ были уничтожены, попытка контратаки сорвана.

