https://1prime.ru/20260214/vvp-867468942.html

В Туркмении ВВП в 2025 году вырос на 6,3%

В Туркмении ВВП в 2025 году вырос на 6,3% - 14.02.2026, ПРАЙМ

В Туркмении ВВП в 2025 году вырос на 6,3%

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) в республике в 2025 году составил 6,3%. | 14.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-14T06:03+0300

2026-02-14T06:03+0300

2026-02-14T06:03+0300

экономика

мировая экономика

промышленность

туркмения

сердар бердымухамедов

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867468942.jpg?1771038202

АШХАБАД, 14 фев - ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) в республике в 2025 году составил 6,3%. "Сохранен высокий темп развития экономики. Рост ВВП составил 6,3%, в том числе в промышленном секторе - 1,8%, сфере торговле - 9,6%, в сельском хозяйстве - 7%", - сказал Бердымухамедов на расширенном заседании правительства, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2025 году. Его слова приводит в субботу официальная газета "Нейтральный Туркменистан". По словам президента, за отчетный период объем инвестиций увеличился на 6%, а в стране было создано около 7 тысяч новых рабочих мест. Ранее министр финансов и экономики Туркмении Мамметгулы Астанагулов сообщал, что объем ВВП в стране по итогам 2024 года составил свыше 68,7 миллиарда долларов.

туркмения

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, промышленность, туркмения, сердар бердымухамедов