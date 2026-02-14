https://1prime.ru/20260214/vvp-867468942.html
В Туркмении ВВП в 2025 году вырос на 6,3%
В Туркмении ВВП в 2025 году вырос на 6,3% - 14.02.2026, ПРАЙМ
В Туркмении ВВП в 2025 году вырос на 6,3%
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) в республике в 2025 году составил 6,3%.
АШХАБАД, 14 фев - ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) в республике в 2025 году составил 6,3%.
"Сохранен высокий темп развития экономики. Рост ВВП составил 6,3%, в том числе в промышленном секторе - 1,8%, сфере торговле - 9,6%, в сельском хозяйстве - 7%", - сказал Бердымухамедов на расширенном заседании правительства, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2025 году. Его слова приводит в субботу официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
По словам президента, за отчетный период объем инвестиций увеличился на 6%, а в стране было создано около 7 тысяч новых рабочих мест.
Ранее министр финансов и экономики Туркмении Мамметгулы Астанагулов сообщал, что объем ВВП в стране по итогам 2024 года составил свыше 68,7 миллиарда долларов.
