https://1prime.ru/20260214/zaemschiki-867469894.html
Названы самые ответственные ипотечные заемщики
Названы самые ответственные ипотечные заемщики - 14.02.2026, ПРАЙМ
Названы самые ответственные ипотечные заемщики
Жители Ненецкого автономного округа, Архангельской области и Бурятии вошли в топ-3 самых ответственных ипотечных заемщиков, следует из анализа РИА Новости... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T06:48+0300
2026-02-14T06:48+0300
2026-02-14T06:48+0300
банки
финансы
россия
архангельская область
бурятия
чувашия
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867469894.jpg?1771040932
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Жители Ненецкого автономного округа, Архангельской области и Бурятии вошли в топ-3 самых ответственных ипотечных заемщиков, следует из анализа РИА Новости данных Банка России.
Согласно данным регулятора, доля плохих кредитов в объеме выданной ипотеки в Ненецком автономном округе составляет 0,19%, в Архангельской области - 0,41%, а в Бурятии - 0,42%.
В пятерку регионов с лучшей платежной дисциплиной также вошли Чувашия и Магаданская область с показателями 0,46% и 0,48% соответственно.
Далее идут Пензенская область и Забайкальский край (0,51%), Якутия (0,52%), а также Амурская (0,53%) и Сахалинская области (0,54%).
архангельская область
бурятия
чувашия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, россия, архангельская область, бурятия, чувашия, банк россия, банк россии
Банки, Финансы, РОССИЯ, Архангельская область, Бурятия, Чувашия, банк Россия, Банк России
Названы самые ответственные ипотечные заемщики
ЦБ: жители трех регионов вошли в топ-3 самых ответственных ипотечных заемщиков
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Жители Ненецкого автономного округа, Архангельской области и Бурятии вошли в топ-3 самых ответственных ипотечных заемщиков, следует из анализа РИА Новости данных Банка России.
Согласно данным регулятора, доля плохих кредитов в объеме выданной ипотеки в Ненецком автономном округе составляет 0,19%, в Архангельской области - 0,41%, а в Бурятии - 0,42%.
В пятерку регионов с лучшей платежной дисциплиной также вошли Чувашия и Магаданская область с показателями 0,46% и 0,48% соответственно.
Далее идут Пензенская область и Забайкальский край (0,51%), Якутия (0,52%), а также Амурская (0,53%) и Сахалинская области (0,54%).