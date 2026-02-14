https://1prime.ru/20260214/zaemschiki-867469894.html

Названы самые ответственные ипотечные заемщики

2026-02-14T06:48+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867469894.jpg?1771040932

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Жители Ненецкого автономного округа, Архангельской области и Бурятии вошли в топ-3 самых ответственных ипотечных заемщиков, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. Согласно данным регулятора, доля плохих кредитов в объеме выданной ипотеки в Ненецком автономном округе составляет 0,19%, в Архангельской области - 0,41%, а в Бурятии - 0,42%. В пятерку регионов с лучшей платежной дисциплиной также вошли Чувашия и Магаданская область с показателями 0,46% и 0,48% соответственно. Далее идут Пензенская область и Забайкальский край (0,51%), Якутия (0,52%), а также Амурская (0,53%) и Сахалинская области (0,54%).

2026

