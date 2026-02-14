https://1prime.ru/20260214/zaes-867477531.html
Директор ЗАЭС назвал условие, без которого запуск станции невозможен
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – ПРАЙМ. Для перевода Запорожской АЭС в режим генерации и ввода в объединенную энергосистему России надо восстановить необходимый объем воды в Каховском водохранилище - это ключевое условие, без которого запуск станции невозможен, заявил в интервью РИА Новости директор станции Юрий Черничук. "Сейчас на данный момент основная задача – это возобновить работу станции теми мощностями, которые у нас есть. Для этого – нужно решить вопрос с обеспечением дополнительной водой – например восстановить объем Каховского водохранилища для водоснабжения станции, восстановить те линии электропередач, линии связи, которые должны позволить станции влиться в объединенную энергосистему России. Все это возможно лишь в условиях прекращения военных действий, стабилизации обстановки и гарантий безопасности", - сказал Черничук. По его словам, для перевода энергоблоков станции в режим генерации должны быть гарантированы требуемые для их безопасной работы объемы воды. "Без выполнения условий по водоснабжению, естественно, никакой речи о пуске блоков идти не может, потому что нечем будет поддерживать штатный режим работы. Поэтому работа по восстановлению источников водоснабжения, потерянных в 2023 году, будет идти параллельно с работами по подготовке непосредственно оборудования энергоблоков к работе", - сказал Черничук. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – ПРАЙМ. Для перевода Запорожской АЭС в режим генерации и ввода в объединенную энергосистему России надо восстановить необходимый объем воды в Каховском водохранилище - это ключевое условие, без которого запуск станции невозможен, заявил в интервью РИА Новости директор станции Юрий Черничук.
"Сейчас на данный момент основная задача – это возобновить работу станции теми мощностями, которые у нас есть. Для этого – нужно решить вопрос с обеспечением дополнительной водой – например восстановить объем Каховского водохранилища для водоснабжения станции, восстановить те линии электропередач, линии связи, которые должны позволить станции влиться в объединенную энергосистему России. Все это возможно лишь в условиях прекращения военных действий, стабилизации обстановки и гарантий безопасности", - сказал Черничук.
По его словам, для перевода энергоблоков станции в режим генерации должны быть гарантированы требуемые для их безопасной работы объемы воды.
"Без выполнения условий по водоснабжению, естественно, никакой речи о пуске блоков идти не может, потому что нечем будет поддерживать штатный режим работы. Поэтому работа по восстановлению источников водоснабжения, потерянных в 2023 году, будет идти параллельно с работами по подготовке непосредственно оборудования энергоблоков к работе", - сказал Черничук.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар
. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".