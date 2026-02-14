Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Директор ЗАЭС назвал условие, без которого запуск станции невозможен - 14.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260214/zaes-867477531.html
Директор ЗАЭС назвал условие, без которого запуск станции невозможен
Директор ЗАЭС назвал условие, без которого запуск станции невозможен - 14.02.2026, ПРАЙМ
Директор ЗАЭС назвал условие, без которого запуск станции невозможен
Для перевода Запорожской АЭС в режим генерации и ввода в объединенную энергосистему России надо восстановить необходимый объем воды в Каховском водохранилище -... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T14:02+0300
2026-02-14T14:02+0300
энергетика
россия
каховское водохранилище
энергодар
рф
запорожская аэс
атомная энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860252688_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_8a92a6304ec56dc144081d28ab511417.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – ПРАЙМ. Для перевода Запорожской АЭС в режим генерации и ввода в объединенную энергосистему России надо восстановить необходимый объем воды в Каховском водохранилище - это ключевое условие, без которого запуск станции невозможен, заявил в интервью РИА Новости директор станции Юрий Черничук. "Сейчас на данный момент основная задача – это возобновить работу станции теми мощностями, которые у нас есть. Для этого – нужно решить вопрос с обеспечением дополнительной водой – например восстановить объем Каховского водохранилища для водоснабжения станции, восстановить те линии электропередач, линии связи, которые должны позволить станции влиться в объединенную энергосистему России. Все это возможно лишь в условиях прекращения военных действий, стабилизации обстановки и гарантий безопасности", - сказал Черничук. По его словам, для перевода энергоблоков станции в режим генерации должны быть гарантированы требуемые для их безопасной работы объемы воды. "Без выполнения условий по водоснабжению, естественно, никакой речи о пуске блоков идти не может, потому что нечем будет поддерживать штатный режим работы. Поэтому работа по восстановлению источников водоснабжения, потерянных в 2023 году, будет идти параллельно с работами по подготовке непосредственно оборудования энергоблоков к работе", - сказал Черничук. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
каховское водохранилище
энергодар
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860252688_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_5f9472b2d228242dbf4dc11efd150dfc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, каховское водохранилище, энергодар, рф, запорожская аэс, атомная энергетика
Энергетика, РОССИЯ, Каховское водохранилище, Энергодар, РФ, Запорожская АЭС, атомная энергетика
14:02 14.02.2026
 
Директор ЗАЭС назвал условие, без которого запуск станции невозможен

Черничук: для запуска ЗАЭС нужно восстановить объем воды в Каховском водохранилище

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – ПРАЙМ. Для перевода Запорожской АЭС в режим генерации и ввода в объединенную энергосистему России надо восстановить необходимый объем воды в Каховском водохранилище - это ключевое условие, без которого запуск станции невозможен, заявил в интервью РИА Новости директор станции Юрий Черничук.
"Сейчас на данный момент основная задача – это возобновить работу станции теми мощностями, которые у нас есть. Для этого – нужно решить вопрос с обеспечением дополнительной водой – например восстановить объем Каховского водохранилища для водоснабжения станции, восстановить те линии электропередач, линии связи, которые должны позволить станции влиться в объединенную энергосистему России. Все это возможно лишь в условиях прекращения военных действий, стабилизации обстановки и гарантий безопасности", - сказал Черничук.
По его словам, для перевода энергоблоков станции в режим генерации должны быть гарантированы требуемые для их безопасной работы объемы воды.
"Без выполнения условий по водоснабжению, естественно, никакой речи о пуске блоков идти не может, потому что нечем будет поддерживать штатный режим работы. Поэтому работа по восстановлению источников водоснабжения, потерянных в 2023 году, будет идти параллельно с работами по подготовке непосредственно оборудования энергоблоков к работе", - сказал Черничук.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
 
ЭнергетикаРОССИЯКаховское водохранилищеЭнергодарРФЗапорожская АЭСатомная энергетика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала