Захарова назвала заявления Зеленского о переносе выборов бредом больного - 14.02.2026, ПРАЙМ
Политика
Захарова назвала заявления Зеленского о переносе выборов бредом больного
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что выборы переносятся, указала, что это не заявления, а... | 14.02.2026, ПРАЙМ
общество , россия, мария захарова, владимир зеленский, мид рф
Политика, Общество , РОССИЯ, Мария Захарова, Владимир Зеленский, МИД РФ
17:13 14.02.2026
 
Захарова назвала заявления Зеленского о переносе выборов бредом больного

Захарова назвала бредом больного заявления Зеленского о переносе выборов

© РИА Новости . Александр Кряжев
Мария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что выборы переносятся, указала, что это не заявления, а "бред больного".
"Вы знаете, то, что говорит Зеленский - это не заявления, это какой то бред больного", - сказала она журналистам, добавив, что "мы понимаем, чем он болен".
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Зеленский дерзко ответил Трампу
10:29
 
ПолитикаОбществоРОССИЯМария ЗахароваВладимир ЗеленскийМИД РФ
 
 
