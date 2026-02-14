https://1prime.ru/20260214/zakharova-867479349.html

Захарова назвала заявления Зеленского о переносе выборов бредом больного

Захарова назвала заявления Зеленского о переносе выборов бредом больного - 14.02.2026, ПРАЙМ

Захарова назвала заявления Зеленского о переносе выборов бредом больного

14.02.2026

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что выборы переносятся, указала, что это не заявления, а "бред больного". "Вы знаете, то, что говорит Зеленский - это не заявления, это какой то бред больного", - сказала она журналистам, добавив, что "мы понимаем, чем он болен".

