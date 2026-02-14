https://1prime.ru/20260214/zakharova-867485870.html
Захарова прокомментировала выпад Зеленского в адрес Орбана
Захарова прокомментировала выпад Зеленского в адрес Орбана
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выпад Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сделанный им на Мюнхенской конференции по безопасности. "И это говорит наркоман-неонацист, который армию своей страны угробил на деньги, отобранные у европейцев, включая венгров", - написала она в своем Telegram канале. Ранее Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес премьер-министра Венгрии Орбана, заявив, что тот якобы думает о росте своего живота, а не армии. Позднее Орбан прокомментировал выпад Зеленского в его адрес, подчеркнув, что Украина не сможет вступить в ЕС.
