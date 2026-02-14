https://1prime.ru/20260214/zelenskiy-867482143.html
Зеленский заявил, что Киеву нужны гарантии безопасности на 30-50 лет
Зеленский заявил, что Киеву нужны гарантии безопасности на 30-50 лет
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский утверждает, что Украина получила предложение от США о гарантиях безопасности сроком на 15 лет, но Украина хочет на 30-50 лет. "Сейчас была встреча с инвесторами, бизнесом, им нужны гарантии более долгосрочные, чем пять, десять лет... У нас есть предложение от американской стороны на 15 лет… Мы хотим иметь 20+ лет, 30-50 лет, на что пойдет администрация и Конгресс – посмотрим", - сказал Зеленский во время пресс-конференции на Мюнхенской конференции по безопасности. Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что под гарантиями безопасности для Украины сейчас подразумевается не общеевропейская безопасность, а продолжение конфликта против России. Он напомнил, что во время переговоров с украинцами в Стамбуле в апреле 2022 года центральное место занимали гарантии безопасности. Москву это устраивало, потому что это действительно имело отношение к коллективному формату в сфере гарантий безопасности, пояснил Лавров, отметив, что сегодня это всё оказалось "перечеркнуто".
Зеленский заявил, что Киеву нужны гарантии безопасности на 30-50 лет
