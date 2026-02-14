https://1prime.ru/20260214/zelenskiy-867483601.html

Зеленского подняли на смех после заявления о Трампе

Зеленского подняли на смех после заявления о Трампе

МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности признал, что чувствует давление со стороны президента США Дональда Трампа в контексте решения конфликта на Украине. "Совсем чуть-чуть", — ответил он на соответствующий вопрос журналистки, вызвав этим смех среди присутствующих. Руководитель киевского режима также отметил, что понимает сигналы от Трампа. По его словам, таким образом американский лидер "готовит атмосферу" перед запланированными трехсторонними переговорами между США, Украиной и Россией в Женеве. Как подтвердил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, переговоры о мире будут продолжены 17-18 февраля в Швейцарии. Делегацию от России возглавит помощник президента Владимир Мединский. Мирный процесс по Украине В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые переговоры рабочей группы по вопросам безопасности, в которых участвовали представители Москвы, Киева и Вашингтона. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. В ходе встреч стороны обсуждали неразрешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. В результате второго раунда Россия и Украина осуществили обмен военнопленными по формуле "157 на 157". Как заявили в Кремле, США признали, что без решения территориальных вопросов по формуле, согласованной на саммите на Аляске, на долговременное урегулирование рассчитывать не стоит. ВСУ должны покинуть Донбасс — это одно из главных условий Москвы.

