МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Администрация Трампа усилила давление на Киев с целью добиться уступок в интересах России к летнему периоду, сообщает газета The New York Times. "На фоне подготовки к очередному раунду мирных переговоров, который может состояться уже на следующей неделе, украинская сторона фиксирует усиление давления со стороны администрации Трампа с целью добиться от Киева уступок в пользу Москвы для завершения конфликта к лету", — говорится в публикации. Как уточняется, перед киевскими властями встает дилемма: с одной стороны, необходимо соответствовать ожиданиям США, с другой — не переступить черту, за которой компромиссы станут неприемлемыми. "(Владимир. — Прим. ред.) Зеленский, выражая разочарование неравномерностью давления, одновременно подчеркивает важность сохранения вовлеченности США в переговорный процесс", — сообщается в материале. При этом стремление Вашингтона завершить конфликт к июню глава киевского режима связывает с внутриполитической повесткой США.Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые переговоры рабочей группы по вопросам безопасности, в которых участвовали представители Москвы, Киева и Вашингтона. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.В ходе встреч стороны обсуждали неразрешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. В результате второго раунда Россия и Украина осуществили обмен военнопленными по формуле "157 на 157".Как заявили в Кремле, США признали, что без решения территориальных вопросов по формуле, согласованной на саммите на Аляске, на долговременное урегулирование рассчитывать не стоит. ВСУ должны покинуть Донбасс — это одно из главных условий Москвы.

