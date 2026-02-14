Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе ответили на дерзкую выходку Зеленского
2026-02-14T22:32+0300
2026-02-14T22:32+0300
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Канадский журналист Аарон Мате в соцсети Х выразил мнение, что решение Владимира Зеленского отказаться от мирных переговоров с Россией в 2022 году является одним из самых неудачных. "Однажды, когда нам наконец разрешат об этом поговорить, отказ Зеленского, поддержанный Байденом, от мирных переговоров с Россией в апреле 2022 года, а затем от просьбы генерала (Марка. — Прим. ред.) Милли о продолжении переговоров в ноябре 2022 года, войдет в число худших решений за последнее время", — написал он.Как сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, переговоры о мире будут продолжены 17-18 февраля в Швейцарии. Возглавит российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский. Предыдущие два раунда проводились под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова.Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые переговоры рабочей группы по вопросам безопасности, в которых участвовали представители Москвы, Киева и Вашингтона. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.В ходе встреч стороны обсуждали неразрешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. В результате второго раунда Россия и Украина осуществили обмен военнопленными по формуле "157 на 157".Как заявили в Кремле, США признали, что без решения территориальных вопросов по формуле, согласованной на саммите на Аляске, на долговременное урегулирование рассчитывать не стоит. ВСУ должны покинуть Донбасс — это одно из главных условий Москвы.
На Западе ответили на дерзкую выходку Зеленского

Журналист Мате назвал отказ Зеленского от переговоров в 2022 году худшим решением

МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Канадский журналист Аарон Мате в соцсети Х выразил мнение, что решение Владимира Зеленского отказаться от мирных переговоров с Россией в 2022 году является одним из самых неудачных.
"Однажды, когда нам наконец разрешат об этом поговорить, отказ Зеленского, поддержанный Байденом, от мирных переговоров с Россией в апреле 2022 года, а затем от просьбы генерала (Марка. — Прим. ред.) Милли о продолжении переговоров в ноябре 2022 года, войдет в число худших решений за последнее время", — написал он.
Как сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, переговоры о мире будут продолжены 17-18 февраля в Швейцарии. Возглавит российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский. Предыдущие два раунда проводились под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые переговоры рабочей группы по вопросам безопасности, в которых участвовали представители Москвы, Киева и Вашингтона. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.
В ходе встреч стороны обсуждали неразрешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. В результате второго раунда Россия и Украина осуществили обмен военнопленными по формуле "157 на 157".
Как заявили в Кремле, США признали, что без решения территориальных вопросов по формуле, согласованной на саммите на Аляске, на долговременное урегулирование рассчитывать не стоит. ВСУ должны покинуть Донбасс — это одно из главных условий Москвы.
 
