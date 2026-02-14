https://1prime.ru/20260214/zelenskiy-867484379.html

На Западе ответили на дерзкую выходку Зеленского

На Западе ответили на дерзкую выходку Зеленского - 14.02.2026, ПРАЙМ

На Западе ответили на дерзкую выходку Зеленского

Канадский журналист Аарон Мате в соцсети Х выразил мнение, что решение Владимира Зеленского отказаться от мирных переговоров с Россией в 2022 году является... | 14.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-14T22:32+0300

2026-02-14T22:32+0300

2026-02-14T22:32+0300

общество

мировая экономика

украина

москва

запад

владимир зеленский

дмитрий песков

владимир мединский

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Канадский журналист Аарон Мате в соцсети Х выразил мнение, что решение Владимира Зеленского отказаться от мирных переговоров с Россией в 2022 году является одним из самых неудачных. "Однажды, когда нам наконец разрешат об этом поговорить, отказ Зеленского, поддержанный Байденом, от мирных переговоров с Россией в апреле 2022 года, а затем от просьбы генерала (Марка. — Прим. ред.) Милли о продолжении переговоров в ноябре 2022 года, войдет в число худших решений за последнее время", — написал он.Как сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, переговоры о мире будут продолжены 17-18 февраля в Швейцарии. Возглавит российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский. Предыдущие два раунда проводились под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова.Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые переговоры рабочей группы по вопросам безопасности, в которых участвовали представители Москвы, Киева и Вашингтона. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.В ходе встреч стороны обсуждали неразрешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. В результате второго раунда Россия и Украина осуществили обмен военнопленными по формуле "157 на 157".Как заявили в Кремле, США признали, что без решения территориальных вопросов по формуле, согласованной на саммите на Аляске, на долговременное урегулирование рассчитывать не стоит. ВСУ должны покинуть Донбасс — это одно из главных условий Москвы.

украина

москва

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, москва, запад, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир мединский, всу