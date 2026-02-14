Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политолог назвал слова Зеленского об Орбане в Мюнхене "абсолютно дикими" - 14.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260214/zelenskiy-867484795.html
Политолог назвал слова Зеленского об Орбане в Мюнхене "абсолютно дикими"
Политолог назвал слова Зеленского об Орбане в Мюнхене "абсолютно дикими" - 14.02.2026, ПРАЙМ
Политолог назвал слова Зеленского об Орбане в Мюнхене "абсолютно дикими"
Комментарии Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбан выглядят "абсолютно дико" с точки зрения дипломатии, выразил свое мнение в... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T23:17+0300
2026-02-14T23:17+0300
политика
общество
мировая экономика
украина
киев
венгрия
виктор орбан
дмитрий песков
владимир зеленский
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Комментарии Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбан выглядят "абсолютно дико" с точки зрения дипломатии, выразил свое мнение в беседе с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. "С точки зрения дипломатии это все выглядит абсолютно дико. На конференции по безопасности два лидера делают публично друг другу замечания. Инициатором и автором хамского выступления был Зеленский, потому что он очень недоволен Орбаном. Он выступает против вступления Украины в ЕС", - сказал он в беседе с агентством. Подобное поведение не красит Зеленского, как и Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая превращается в откровенный балаган, считает Безпалько. "Можно было даже подискутировать, поспорить, но не опускаясь до сравнений личного характера, да ещё физического характера. Есть политики более харизматичные чем Зеленский, тут тоже можно сделать определенное сравнение", - резюмировал эксперт. Ранее Зеленский, выступая на втором дне Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес премьер-министра Венгрии Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. Позднее Орбан прокомментировал выпад Зеленского в его адрес, подчеркнув, что из-за его неправильного восприятия ситуации по поводу присоединения к Евросоюзу Украина не сможет вступить в блок. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС.
https://1prime.ru/20260214/zelenskiy-867483601.html
украина
киев
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, украина, киев, венгрия, виктор орбан, дмитрий песков, владимир зеленский, ес
Политика, Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, ЕС
23:17 14.02.2026
 
Политолог назвал слова Зеленского об Орбане в Мюнхене "абсолютно дикими"

Безпалько: слова Зеленского в отношении Орбана в Мюнхене выглядят абсолютно дико

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Комментарии Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбан выглядят "абсолютно дико" с точки зрения дипломатии, выразил свое мнение в беседе с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
"С точки зрения дипломатии это все выглядит абсолютно дико. На конференции по безопасности два лидера делают публично друг другу замечания. Инициатором и автором хамского выступления был Зеленский, потому что он очень недоволен Орбаном. Он выступает против вступления Украины в ЕС", - сказал он в беседе с агентством.
Подобное поведение не красит Зеленского, как и Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая превращается в откровенный балаган, считает Безпалько.
"Можно было даже подискутировать, поспорить, но не опускаясь до сравнений личного характера, да ещё физического характера. Есть политики более харизматичные чем Зеленский, тут тоже можно сделать определенное сравнение", - резюмировал эксперт.
Ранее Зеленский, выступая на втором дне Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес премьер-министра Венгрии Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. Позднее Орбан прокомментировал выпад Зеленского в его адрес, подчеркнув, что из-за его неправильного восприятия ситуации по поводу присоединения к Евросоюзу Украина не сможет вступить в блок.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Зеленского подняли на смех после заявления о Трампе
22:11
 
ПолитикаОбществоМировая экономикаУКРАИНАКиевВЕНГРИЯВиктор ОрбанДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала