https://1prime.ru/20260214/zelenskiy-867484795.html

Политолог назвал слова Зеленского об Орбане в Мюнхене "абсолютно дикими"

Политолог назвал слова Зеленского об Орбане в Мюнхене "абсолютно дикими" - 14.02.2026, ПРАЙМ

Политолог назвал слова Зеленского об Орбане в Мюнхене "абсолютно дикими"

Комментарии Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбан выглядят "абсолютно дико" с точки зрения дипломатии, выразил свое мнение в... | 14.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-14T23:17+0300

2026-02-14T23:17+0300

2026-02-14T23:17+0300

политика

общество

мировая экономика

украина

киев

венгрия

виктор орбан

дмитрий песков

владимир зеленский

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Комментарии Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбан выглядят "абсолютно дико" с точки зрения дипломатии, выразил свое мнение в беседе с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. "С точки зрения дипломатии это все выглядит абсолютно дико. На конференции по безопасности два лидера делают публично друг другу замечания. Инициатором и автором хамского выступления был Зеленский, потому что он очень недоволен Орбаном. Он выступает против вступления Украины в ЕС", - сказал он в беседе с агентством. Подобное поведение не красит Зеленского, как и Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая превращается в откровенный балаган, считает Безпалько. "Можно было даже подискутировать, поспорить, но не опускаясь до сравнений личного характера, да ещё физического характера. Есть политики более харизматичные чем Зеленский, тут тоже можно сделать определенное сравнение", - резюмировал эксперт. Ранее Зеленский, выступая на втором дне Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес премьер-министра Венгрии Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. Позднее Орбан прокомментировал выпад Зеленского в его адрес, подчеркнув, что из-за его неправильного восприятия ситуации по поводу присоединения к Евросоюзу Украина не сможет вступить в блок. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС.

https://1prime.ru/20260214/zelenskiy-867483601.html

украина

киев

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, киев, венгрия, виктор орбан, дмитрий песков, владимир зеленский, ес