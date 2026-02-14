https://1prime.ru/20260214/zelenskiy-867484958.html
На Западе резко высказались о бегстве Зеленского с Украины
На Западе резко высказались о бегстве Зеленского с Украины - 14.02.2026, ПРАЙМ
На Западе резко высказались о бегстве Зеленского с Украины
Владимир Зеленский допускает возможность покинуть Украину, такую точку зрения высказал бывший британский дипломат Ян Прауд в материале для Strategic Culture. | 14.02.2026
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский допускает возможность покинуть Украину, такую точку зрения высказал бывший британский дипломат Ян Прауд в материале для Strategic Culture."Европейские лидеры пытаются избежать политической расплаты, которая ждет их, когда их избиратели осознают, что им лгали. Кто захочет голосовать за Мерца, Макрона, Туска, Стармера и всех других бездарных политиков, когда станет ясно, что они безжалостно обманули народ Европы, ввязавшись в глупую и безнадежную опосредованную войну на Украине? <…> Зеленский же задается вопросом, куда ему бежать, когда его время истечет. Возможно, в Майами", — говорится в публикации.По словам Прауда, ни Брюссель, ни Киев уже не располагают ресурсами для продолжения конфликта, а регулярное финансирование Украины усиливает внутренние противоречия в европейских странах.Дипломат считает, что именно это мешает европейским политикам признать неудачу в украинском кризисе, поскольку с самого начала они убеждали общество в неизбежной победе Киева.Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что неудачи на фронте должны подтолкнуть Киев к переговорам. Постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут серьезные потери и утрачивают боеспособность.Ранее президент Владимир Путин в интервью India Today подчеркивал, что либо российская армия освободит территории, контролируемые Киевом, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
