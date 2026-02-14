https://1prime.ru/20260214/zelenskiy-867485562.html
Зеленский признал тяжелую правду о новом украинском оружии
Зеленский признал тяжелую правду о новом украинском оружии - 14.02.2026, ПРАЙМ
Зеленский признал тяжелую правду о новом украинском оружии
Производственная линия украинских ракет "Фламинго" была уничтожена в результате ракетного удара, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T23:11+0300
2026-02-14T23:11+0300
2026-02-14T23:11+0300
в мире
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Производственная линия украинских ракет "Фламинго" была уничтожена в результате ракетного удара, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках Мюнхенской конференции по безопасности."У нас их немного. <...> Одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара", — сказал он.Так глава киевского режима ответил на вопрос о запуске производства ракет "Фламинго", о котором сообщалось ранее.По его словам, удар был нанесен некоторое время назад.В августе прошлого года Зеленский заявлял, что серийный выпуск дальнобойной ракеты "Фламинго" с радиусом действия до трех тысяч километров ожидается к началу 2026 года.Ранее газета Wall Street Journal писала, что Украина не располагает достаточными финансовыми ресурсами для массового производства ракет "Фламинго", поэтому это "новое оружие" не способно изменить ход конфликта, как и ранее поставленные партнерами вооружения.
https://1prime.ru/20260214/istrebitel-867485425.html
https://1prime.ru/20260214/ukraina-867485256.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский
В мире, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Зеленский признал тяжелую правду о новом украинском оружии
Зеленский сообщил об уничтожении линии производства "Фламинго" на Украине
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Производственная линия украинских ракет "Фламинго" была уничтожена в результате ракетного удара, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
"У нас их немного. <...> Одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара", — сказал он.
"Существенно опережает". В США выступили с признанием о российском оружии
Так глава киевского режима ответил на вопрос о запуске производства ракет "Фламинго", о котором сообщалось ранее.
По его словам, удар был нанесен некоторое время назад.
В августе прошлого года Зеленский
заявлял, что серийный выпуск дальнобойной ракеты "Фламинго" с радиусом действия до трех тысяч километров ожидается к началу 2026 года.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что Украина
не располагает достаточными финансовыми ресурсами для массового производства ракет "Фламинго", поэтому это "новое оружие" не способно изменить ход конфликта, как и ранее поставленные партнерами вооружения.
"Военное поражение". В США отреагировали на слова Зеленского о России