Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский признал тяжелую правду о новом украинском оружии - 14.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260214/zelenskiy-867485562.html
Зеленский признал тяжелую правду о новом украинском оружии
Зеленский признал тяжелую правду о новом украинском оружии - 14.02.2026, ПРАЙМ
Зеленский признал тяжелую правду о новом украинском оружии
Производственная линия украинских ракет "Фламинго" была уничтожена в результате ракетного удара, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T23:11+0300
2026-02-14T23:11+0300
в мире
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Производственная линия украинских ракет "Фламинго" была уничтожена в результате ракетного удара, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках Мюнхенской конференции по безопасности."У нас их немного. &lt;...&gt; Одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара", — сказал он.Так глава киевского режима ответил на вопрос о запуске производства ракет "Фламинго", о котором сообщалось ранее.По его словам, удар был нанесен некоторое время назад.В августе прошлого года Зеленский заявлял, что серийный выпуск дальнобойной ракеты "Фламинго" с радиусом действия до трех тысяч километров ожидается к началу 2026 года.Ранее газета Wall Street Journal писала, что Украина не располагает достаточными финансовыми ресурсами для массового производства ракет "Фламинго", поэтому это "новое оружие" не способно изменить ход конфликта, как и ранее поставленные партнерами вооружения.
https://1prime.ru/20260214/istrebitel-867485425.html
https://1prime.ru/20260214/ukraina-867485256.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, украина, владимир зеленский
В мире, УКРАИНА, Владимир Зеленский
23:11 14.02.2026
 
Зеленский признал тяжелую правду о новом украинском оружии

Зеленский сообщил об уничтожении линии производства "Фламинго" на Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Производственная линия украинских ракет "Фламинго" была уничтожена в результате ракетного удара, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
"У нас их немного. <...> Одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара", — сказал он.
Истребитель Су-57Э - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
"Существенно опережает". В США выступили с признанием о российском оружии
23:09
Так глава киевского режима ответил на вопрос о запуске производства ракет "Фламинго", о котором сообщалось ранее.
По его словам, удар был нанесен некоторое время назад.
В августе прошлого года Зеленский заявлял, что серийный выпуск дальнобойной ракеты "Фламинго" с радиусом действия до трех тысяч километров ожидается к началу 2026 года.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что Украина не располагает достаточными финансовыми ресурсами для массового производства ракет "Фламинго", поэтому это "новое оружие" не способно изменить ход конфликта, как и ранее поставленные партнерами вооружения.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
"Военное поражение". В США отреагировали на слова Зеленского о России
23:07
 
В миреУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала