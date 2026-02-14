Зеленский признал тяжелую правду о новом украинском оружии

https://1prime.ru/20260214/zelenskiy-867485562.html

МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Производственная линия украинских ракет "Фламинго" была уничтожена в результате ракетного удара, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках Мюнхенской конференции по безопасности."У нас их немного. <...> Одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара", — сказал он.Так глава киевского режима ответил на вопрос о запуске производства ракет "Фламинго", о котором сообщалось ранее.По его словам, удар был нанесен некоторое время назад.В августе прошлого года Зеленский заявлял, что серийный выпуск дальнобойной ракеты "Фламинго" с радиусом действия до трех тысяч километров ожидается к началу 2026 года.Ранее газета Wall Street Journal писала, что Украина не располагает достаточными финансовыми ресурсами для массового производства ракет "Фламинго", поэтому это "новое оружие" не способно изменить ход конфликта, как и ранее поставленные партнерами вооружения.

