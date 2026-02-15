Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиев рассказал об увеличении объема экспорта газа из Азербайджана в Сербию - 15.02.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260215/aliev-867505409.html
Алиев рассказал об увеличении объема экспорта газа из Азербайджана в Сербию
Алиев рассказал об увеличении объема экспорта газа из Азербайджана в Сербию - 15.02.2026, ПРАЙМ
Алиев рассказал об увеличении объема экспорта газа из Азербайджана в Сербию
Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил, что объем экспорта природного газа из Азербайджана в Сербию будет увеличен. | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T18:09+0300
2026-02-15T18:09+0300
БАКУ, 15 фев – ПРАЙМ. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил, что объем экспорта природного газа из Азербайджана в Сербию будет увеличен. "Объем экспорта природного газа в Сербию, который был начат некоторое время назад, будет увеличен", - сказал он, выступая с заявлениями для прессы с сербским коллегой Александаром Вучичем в Белграде. По его словам, Сербия обладает благоприятными условиями для инвестиций. В Белграде также прошла церемония подписания азербайджано-сербских документов с участием двух президентов, передает азербайджанское агентство АзерТадж. "В Белграде состоялась церемония подписания азербайджано-сербских документов с Алиевым и Вучичем. Стороны подписали соглашение в области продовольственной безопасности, а также о проектировании, строительстве и управлении газотурбинной электростанцией в Сербии. Также стороны подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере экономики, медиа, культуры, спорта и медицины", - говорится в сообщении. Ранее в Белграде состоялась встреча Алиева и Вучича тет-а-тет. После прошло первое заседание Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией. В 2025 году экспорт азербайджанского газа в Европу составил около 12,8-12,9 миллиарда кубических метров. С января 2026 года начаты прямые поставки в Германию и Австрию, а общее число европейских стран-импортеров достигло 16, включая Италию, Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию и Сербию. Сербия получает из Азербайджана до 400 миллионов кубических метров природного газа. Этим Азербайджан закрывает до 20% потребностей Сербии в "голубом топливе". Ранее замглавы минэнерго Азербайджана Орхан Зейналов заявил, что в 2026 году поставки природного газа из Баку в Белград могут достигнуть миллиарда кубических метров.
сербия
азербайджан
белград
газ, сербия, азербайджан, белград
Энергетика, Газ, СЕРБИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, БЕЛГРАД
18:09 15.02.2026
 
Алиев рассказал об увеличении объема экспорта газа из Азербайджана в Сербию

Алиев: объем экспорта природного газа из Азербайджана в Сербию будет увеличен

Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
БАКУ, 15 фев – ПРАЙМ. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил, что объем экспорта природного газа из Азербайджана в Сербию будет увеличен.
"Объем экспорта природного газа в Сербию, который был начат некоторое время назад, будет увеличен", - сказал он, выступая с заявлениями для прессы с сербским коллегой Александаром Вучичем в Белграде.
По его словам, Сербия обладает благоприятными условиями для инвестиций.
В Белграде также прошла церемония подписания азербайджано-сербских документов с участием двух президентов, передает азербайджанское агентство АзерТадж.
"В Белграде состоялась церемония подписания азербайджано-сербских документов с Алиевым и Вучичем. Стороны подписали соглашение в области продовольственной безопасности, а также о проектировании, строительстве и управлении газотурбинной электростанцией в Сербии. Также стороны подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере экономики, медиа, культуры, спорта и медицины", - говорится в сообщении.
Ранее в Белграде состоялась встреча Алиева и Вучича тет-а-тет. После прошло первое заседание Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией.
В 2025 году экспорт азербайджанского газа в Европу составил около 12,8-12,9 миллиарда кубических метров. С января 2026 года начаты прямые поставки в Германию и Австрию, а общее число европейских стран-импортеров достигло 16, включая Италию, Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию и Сербию.
Сербия получает из Азербайджана до 400 миллионов кубических метров природного газа. Этим Азербайджан закрывает до 20% потребностей Сербии в "голубом топливе". Ранее замглавы минэнерго Азербайджана Орхан Зейналов заявил, что в 2026 году поставки природного газа из Баку в Белград могут достигнуть миллиарда кубических метров.
ЭнергетикаГазСЕРБИЯАЗЕРБАЙДЖАНБЕЛГРАД
 
 
