Алиев рассказал об увеличении объема экспорта газа из Азербайджана в Сербию
БАКУ, 15 фев – ПРАЙМ. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил, что объем экспорта природного газа из Азербайджана в Сербию будет увеличен. "Объем экспорта природного газа в Сербию, который был начат некоторое время назад, будет увеличен", - сказал он, выступая с заявлениями для прессы с сербским коллегой Александаром Вучичем в Белграде. По его словам, Сербия обладает благоприятными условиями для инвестиций. В Белграде также прошла церемония подписания азербайджано-сербских документов с участием двух президентов, передает азербайджанское агентство АзерТадж. "В Белграде состоялась церемония подписания азербайджано-сербских документов с Алиевым и Вучичем. Стороны подписали соглашение в области продовольственной безопасности, а также о проектировании, строительстве и управлении газотурбинной электростанцией в Сербии. Также стороны подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере экономики, медиа, культуры, спорта и медицины", - говорится в сообщении. Ранее в Белграде состоялась встреча Алиева и Вучича тет-а-тет. После прошло первое заседание Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией. В 2025 году экспорт азербайджанского газа в Европу составил около 12,8-12,9 миллиарда кубических метров. С января 2026 года начаты прямые поставки в Германию и Австрию, а общее число европейских стран-импортеров достигло 16, включая Италию, Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию и Сербию. Сербия получает из Азербайджана до 400 миллионов кубических метров природного газа. Этим Азербайджан закрывает до 20% потребностей Сербии в "голубом топливе". Ранее замглавы минэнерго Азербайджана Орхан Зейналов заявил, что в 2026 году поставки природного газа из Баку в Белград могут достигнуть миллиарда кубических метров.
