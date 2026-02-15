Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиев: Баку и Белград будут сотрудничать в сфере производства энергии - 15.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260215/aliev-867505998.html
Алиев: Баку и Белград будут сотрудничать в сфере производства энергии
Алиев: Баку и Белград будут сотрудничать в сфере производства энергии - 15.02.2026, ПРАЙМ
Алиев: Баку и Белград будут сотрудничать в сфере производства энергии
Баку и Белград начинают новый этап сотрудничества - производство электроэнергии, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев на первом заседании... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T18:37+0300
2026-02-15T18:37+0300
энергетика
мировая экономика
сербия
белград
азербайджан
ильхам алиев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847596617_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8a49a5ad11d2d82819827fd5a0f76cb9.jpg
БАКУ, 15 фев – ПРАЙМ. Баку и Белград начинают новый этап сотрудничества - производство электроэнергии, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев на первом заседании Совета стратегического партнерства между Сербией и Азербайджаном. Алиев в воскресение прибыл с визитом в Белград. "Мы начали с сотрудничества в газовой сфере, и теперь переходим к следующему этапу - появляются возможности для производства электроэнергии. Это будет одна из крупнейших и важнейших инвестиций, осуществленных в Европе за последние годы. Это также демонстрирует высокий уровень взаимного доверия, поскольку инвестиции осуществляются только в те страны, с которыми имеются высокоуровневые отношения и партнерство", - сказал Алиев. По его словам, Азербайджан и Сербия реализуют важные проекты для экономики и промышленности двух стран. В 2025 году экспорт азербайджанского газа в Европу составил около 12,8-12,9 миллиарда кубических метров. С января 2026 года начаты прямые поставки в Германию и Австрию, а общее число европейских стран-импортеров достигло 16, включая Италию, Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию и Сербию.
https://1prime.ru/20260210/pashinyan-867364135.html
сербия
белград
азербайджан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847596617_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_f106d9f8c6fcbe18ef7ea1d07001a053.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сербия, белград, азербайджан, ильхам алиев
Энергетика, Мировая экономика, СЕРБИЯ, БЕЛГРАД, АЗЕРБАЙДЖАН, Ильхам Алиев
18:37 15.02.2026
 
Алиев: Баку и Белград будут сотрудничать в сфере производства энергии

Алиев: Баку и Белград начнут сотрудничать в сфере производства электроэнергии

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкИльхам Алиев
Ильхам Алиев - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Ильхам Алиев. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БАКУ, 15 фев – ПРАЙМ. Баку и Белград начинают новый этап сотрудничества - производство электроэнергии, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев на первом заседании Совета стратегического партнерства между Сербией и Азербайджаном.
Алиев в воскресение прибыл с визитом в Белград.
"Мы начали с сотрудничества в газовой сфере, и теперь переходим к следующему этапу - появляются возможности для производства электроэнергии. Это будет одна из крупнейших и важнейших инвестиций, осуществленных в Европе за последние годы. Это также демонстрирует высокий уровень взаимного доверия, поскольку инвестиции осуществляются только в те страны, с которыми имеются высокоуровневые отношения и партнерство", - сказал Алиев.
По его словам, Азербайджан и Сербия реализуют важные проекты для экономики и промышленности двух стран.
В 2025 году экспорт азербайджанского газа в Европу составил около 12,8-12,9 миллиарда кубических метров. С января 2026 года начаты прямые поставки в Германию и Австрию, а общее число европейских стран-импортеров достигло 16, включая Италию, Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию и Сербию.
Баку - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Азербайджан разрешил экспорт армянской продукции через свою территорию
10 февраля, 22:34
 
ЭнергетикаМировая экономикаСЕРБИЯБЕЛГРАДАЗЕРБАЙДЖАНИльхам Алиев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала