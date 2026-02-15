https://1prime.ru/20260215/aliev-867505998.html
Алиев: Баку и Белград будут сотрудничать в сфере производства энергии
энергетика
мировая экономика
сербия
белград
азербайджан
ильхам алиев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847596617_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8a49a5ad11d2d82819827fd5a0f76cb9.jpg
БАКУ, 15 фев – ПРАЙМ. Баку и Белград начинают новый этап сотрудничества - производство электроэнергии, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев на первом заседании Совета стратегического партнерства между Сербией и Азербайджаном. Алиев в воскресение прибыл с визитом в Белград. "Мы начали с сотрудничества в газовой сфере, и теперь переходим к следующему этапу - появляются возможности для производства электроэнергии. Это будет одна из крупнейших и важнейших инвестиций, осуществленных в Европе за последние годы. Это также демонстрирует высокий уровень взаимного доверия, поскольку инвестиции осуществляются только в те страны, с которыми имеются высокоуровневые отношения и партнерство", - сказал Алиев. По его словам, Азербайджан и Сербия реализуют важные проекты для экономики и промышленности двух стран. В 2025 году экспорт азербайджанского газа в Европу составил около 12,8-12,9 миллиарда кубических метров. С января 2026 года начаты прямые поставки в Германию и Австрию, а общее число европейских стран-импортеров достигло 16, включая Италию, Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию и Сербию.
сербия
белград
азербайджан
