"Яндекс" назвал количество домов, в которых есть умные колонки с "Алисой" - 15.02.2026, ПРАЙМ
"Яндекс" назвал количество домов, в которых есть умные колонки с "Алисой"
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Умные колонки с "Алисой" есть в каждом четвертом домохозяйстве России, в ближайшие годы компания планирует удвоить этот показатель, рассказал РИА Новости коммерческий директор "Алисы" и умных устройств "Яндекса" Вадим Еремин. "На текущий момент наша умная колонка есть почти в каждом четвертом домохозяйстве. По нашей оценке, в ближайшие годы мы сможем удвоить это значение", - сказал Еремин. Он отметил, что устройства компании занимают 90% российского рынка умных колонок. По словам Еремина, почти за восемь лет аудитория умных колонок изменилась: если изначально "Яндекс" фокусировался на "техногиках", то сейчас компания считает своей потенциальной аудиторией почти каждого человека. "Именно поэтому в нашем ассортименте появились и устройства для детей, и устройства продвинутого сегмента для тех, кто ценит качество звука, и устройства с экраном – "Станции Дуо Макс". Мы наблюдаем тренд, что умная колонка все больше превращается в бытовое устройство, которое со временем можно будет встретить в каждом доме", - добавил он.
10:50 15.02.2026
 
"Яндекс" назвал количество домов, в которых есть умные колонки с "Алисой"

Гендиректор "Яндекса": умные колонки с "Алисой" есть в каждом четвертом доме России

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Умные колонки с "Алисой" есть в каждом четвертом домохозяйстве России, в ближайшие годы компания планирует удвоить этот показатель, рассказал РИА Новости коммерческий директор "Алисы" и умных устройств "Яндекса" Вадим Еремин.
"На текущий момент наша умная колонка есть почти в каждом четвертом домохозяйстве. По нашей оценке, в ближайшие годы мы сможем удвоить это значение", - сказал Еремин.
Офис компании Яндекс - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
"Яндекс" хочет зарегистрировать два новых товарных знака
12 февраля, 14:28
Он отметил, что устройства компании занимают 90% российского рынка умных колонок.
По словам Еремина, почти за восемь лет аудитория умных колонок изменилась: если изначально "Яндекс" фокусировался на "техногиках", то сейчас компания считает своей потенциальной аудиторией почти каждого человека.
"Именно поэтому в нашем ассортименте появились и устройства для детей, и устройства продвинутого сегмента для тех, кто ценит качество звука, и устройства с экраном – "Станции Дуо Макс". Мы наблюдаем тренд, что умная колонка все больше превращается в бытовое устройство, которое со временем можно будет встретить в каждом доме", - добавил он.
Алексей Кудрин, советник по корпоративному развитию компании Яндекс, павильон Е Яндекс - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
В "Яндексе" назвали следующий шаг развития рынка электроники
Вчера, 13:25
 
