"Яндекс" назвал количество домов, в которых есть умные колонки с "Алисой"

2026-02-15T10:50+0300

бизнес

россия

яндекс

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Умные колонки с "Алисой" есть в каждом четвертом домохозяйстве России, в ближайшие годы компания планирует удвоить этот показатель, рассказал РИА Новости коммерческий директор "Алисы" и умных устройств "Яндекса" Вадим Еремин. "На текущий момент наша умная колонка есть почти в каждом четвертом домохозяйстве. По нашей оценке, в ближайшие годы мы сможем удвоить это значение", - сказал Еремин. Он отметил, что устройства компании занимают 90% российского рынка умных колонок. По словам Еремина, почти за восемь лет аудитория умных колонок изменилась: если изначально "Яндекс" фокусировался на "техногиках", то сейчас компания считает своей потенциальной аудиторией почти каждого человека. "Именно поэтому в нашем ассортименте появились и устройства для детей, и устройства продвинутого сегмента для тех, кто ценит качество звука, и устройства с экраном – "Станции Дуо Макс". Мы наблюдаем тренд, что умная колонка все больше превращается в бытовое устройство, которое со временем можно будет встретить в каждом доме", - добавил он.

