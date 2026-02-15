https://1prime.ru/20260215/arakchi-867507097.html
Глава МИД Ирана проведет переговоры с Гросси в Швейцарии
Глава МИД Ирана проведет переговоры с Гросси в Швейцарии - 15.02.2026, ПРАЙМ
Глава МИД Ирана проведет переговоры с Гросси в Швейцарии
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе визита в Швейцарию, где он проведет новый раунд непрямых переговоров с США, встретится с гендиректором МАГАТЭ... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T19:47+0300
2026-02-15T19:47+0300
2026-02-15T19:47+0300
энергетика
мировая экономика
иран
аббас аракчи
рафаэль гросси
магатэ
ТЕГЕРАН, 15 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе визита в Швейцарию, где он проведет новый раунд непрямых переговоров с США, встретится с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. "В ходе этого визита министр... встретится и проведет переговоры с главами МИД Швейцарии, Омана, гендиректором МАГАТЭ", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД Ирана. Отмечается, что Аракчи уже вылетел в Женеву, где 17 февраля состоятся непрямые переговоры с США.
мировая экономика, иран, аббас аракчи, рафаэль гросси, магатэ
Энергетика, Мировая экономика, ИРАН, Аббас Аракчи, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
