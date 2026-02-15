Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Ирана проведет переговоры с Гросси в Швейцарии - 15.02.2026, ПРАЙМ
энергетика
мировая экономика
иран
аббас аракчи
рафаэль гросси
магатэ
ТЕГЕРАН, 15 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе визита в Швейцарию, где он проведет новый раунд непрямых переговоров с США, встретится с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. "В ходе этого визита министр... встретится и проведет переговоры с главами МИД Швейцарии, Омана, гендиректором МАГАТЭ", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД Ирана. Отмечается, что Аракчи уже вылетел в Женеву, где 17 февраля состоятся непрямые переговоры с США.
© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Ульянов прокомментировал итоги заседания Совета управляющих МАГАТЭ
30 января, 19:52
