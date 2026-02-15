Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Директор "Артека" рассказал о новой главе развития центра - 15.02.2026
Директор "Артека" рассказал о новой главе развития центра
бизнес
россия
крым
рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - ПРАЙМ. Новая глава развития международного детского центра "Артек" начнется в 2026 году, стоят грандиозные задачи, заявил директор детского центра Константин Федоренко. "Перед нами грандиозные задачи, и я уверен, что мы с ними справимся", - сказал Федоренко на расширенном плановом совещании, посвященном итогам работы "Артека" за прошлый год. По его словам, принятая ранее федеральная программа развития "Артека" на 2026-2030 годы, включающая открытие нового, десятого по счету, детского лагеря "Солнечный" и реализацию масштабных образовательных и инфраструктурных проектов, станет началом новой главы в истории развития детского центра. "Артек" - крупнейший детский центр мира, подтвердивший в 2016 году, после перехода в российскую юрисдикцию, свое членство в Международной ассоциации детских лагерей (ICF). Расположен на южном берегу Крыма. Основан в июне 1925 года. Всего за 100-летнюю историю "Артека" здесь побывали почти два миллиона детей из более 100 стран. Находится в ведении министерства просвещения РФ.
крым
рф
бизнес, россия, крым, рф
Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, РФ
12:17 15.02.2026
 
Директор "Артека" рассказал о новой главе развития центра

Дети на отдыхе
Дети на отдыхе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - ПРАЙМ. Новая глава развития международного детского центра "Артек" начнется в 2026 году, стоят грандиозные задачи, заявил директор детского центра Константин Федоренко.
"Перед нами грандиозные задачи, и я уверен, что мы с ними справимся", - сказал Федоренко на расширенном плановом совещании, посвященном итогам работы "Артека" за прошлый год.
По его словам, принятая ранее федеральная программа развития "Артека" на 2026-2030 годы, включающая открытие нового, десятого по счету, детского лагеря "Солнечный" и реализацию масштабных образовательных и инфраструктурных проектов, станет началом новой главы в истории развития детского центра.
"Артек" - крупнейший детский центр мира, подтвердивший в 2016 году, после перехода в российскую юрисдикцию, свое членство в Международной ассоциации детских лагерей (ICF). Расположен на южном берегу Крыма. Основан в июне 1925 года. Всего за 100-летнюю историю "Артека" здесь побывали почти два миллиона детей из более 100 стран. Находится в ведении министерства просвещения РФ.
