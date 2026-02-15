Aurus проводит модернизацию производства на заводе в Елабуге

https://1prime.ru/20260215/aurus-867508454.html
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель Aurus проводит работы по модернизации производства на заводе в Елабуге и готовится к выпуску обновленной модели, сообщила компания. "В настоящий момент на производственной площадке Aurus в Елабуге проходят работы по модернизации производственных операций в соответствии с графиком индустриализации, включая подготовку к выпуску обновленной модели", - говорится в сообщении в Telegram-канале производителя. Отмечается, что производственный план компании на 2026 год реализуется в установленные сроки и в соответствии с плановыми показателями. Работа завода будет продолжена в штатном режиме после завершения всех необходимых операций. "Все социальные обязательства перед трудовым коллективом компании будут выполнены в полном объеме", - подчеркнули в компании.
