https://1prime.ru/20260215/aurus-867508454.html

Aurus проводит модернизацию производства на заводе в Елабуге

Aurus проводит модернизацию производства на заводе в Елабуге - 15.02.2026, ПРАЙМ

Aurus проводит модернизацию производства на заводе в Елабуге

Российский автопроизводитель Aurus проводит работы по модернизации производства на заводе в Елабуге и готовится к выпуску обновленной модели, сообщила компания. | 15.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-15T21:31+0300

2026-02-15T21:31+0300

2026-02-15T21:31+0300

бизнес

промышленность

россия

aurus

https://cdnn.1prime.ru/img/83026/39/830263922_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_2ca6c9bd0a773d3647174dd286ac4eec.jpg

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель Aurus проводит работы по модернизации производства на заводе в Елабуге и готовится к выпуску обновленной модели, сообщила компания. "В настоящий момент на производственной площадке Aurus в Елабуге проходят работы по модернизации производственных операций в соответствии с графиком индустриализации, включая подготовку к выпуску обновленной модели", - говорится в сообщении в Telegram-канале производителя. Отмечается, что производственный план компании на 2026 год реализуется в установленные сроки и в соответствии с плановыми показателями. Работа завода будет продолжена в штатном режиме после завершения всех необходимых операций. "Все социальные обязательства перед трудовым коллективом компании будут выполнены в полном объеме", - подчеркнули в компании.

https://1prime.ru/20260203/aurus-867150078.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, россия, aurus