Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Aurus проводит модернизацию производства на заводе в Елабуге - 15.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260215/aurus-867508454.html
Aurus проводит модернизацию производства на заводе в Елабуге
Aurus проводит модернизацию производства на заводе в Елабуге - 15.02.2026, ПРАЙМ
Aurus проводит модернизацию производства на заводе в Елабуге
Российский автопроизводитель Aurus проводит работы по модернизации производства на заводе в Елабуге и готовится к выпуску обновленной модели, сообщила компания. | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T21:31+0300
2026-02-15T21:31+0300
бизнес
промышленность
россия
aurus
https://cdnn.1prime.ru/img/83026/39/830263922_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_2ca6c9bd0a773d3647174dd286ac4eec.jpg
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель Aurus проводит работы по модернизации производства на заводе в Елабуге и готовится к выпуску обновленной модели, сообщила компания. "В настоящий момент на производственной площадке Aurus в Елабуге проходят работы по модернизации производственных операций в соответствии с графиком индустриализации, включая подготовку к выпуску обновленной модели", - говорится в сообщении в Telegram-канале производителя. Отмечается, что производственный план компании на 2026 год реализуется в установленные сроки и в соответствии с плановыми показателями. Работа завода будет продолжена в штатном режиме после завершения всех необходимых операций. "Все социальные обязательства перед трудовым коллективом компании будут выполнены в полном объеме", - подчеркнули в компании.
https://1prime.ru/20260203/aurus-867150078.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83026/39/830263922_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_e6e7be3b5e177f8845e800a9ae6f1ba5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, россия, aurus
Бизнес, Промышленность, РОССИЯ, Aurus
21:31 15.02.2026
 
Aurus проводит модернизацию производства на заводе в Елабуге

Aurus модернизирует производство в Елабуге перед запуском обновленной модели

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкAurus
Aurus - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Aurus. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель Aurus проводит работы по модернизации производства на заводе в Елабуге и готовится к выпуску обновленной модели, сообщила компания.
"В настоящий момент на производственной площадке Aurus в Елабуге проходят работы по модернизации производственных операций в соответствии с графиком индустриализации, включая подготовку к выпуску обновленной модели", - говорится в сообщении в Telegram-канале производителя.
Отмечается, что производственный план компании на 2026 год реализуется в установленные сроки и в соответствии с плановыми показателями. Работа завода будет продолжена в штатном режиме после завершения всех необходимых операций.
"Все социальные обязательства перед трудовым коллективом компании будут выполнены в полном объеме", - подчеркнули в компании.
Московский международный автомобильный салон - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Во Владимирской области запустили производство автокомпонентов для Aurus
3 февраля, 14:23
 
БизнесПромышленностьРОССИЯAurus
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала