Вучич анонсировал открытие прямого авиасообщения между Белградом и Баку - 15.02.2026
https://1prime.ru/20260215/avia-867507581.html
Вучич анонсировал открытие прямого авиасообщения между Белградом и Баку
2026-02-15T20:21+0300
2026-02-15T20:21+0300
БЕЛГРАД, 15 фев – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич анонсировал открытие прямой авиалинии национального перевозчика Air Serbia из Белграда в Баку 3 мая и порекомендовал соотечественникам посетить столицу Азербайджана. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев прибыл в воскресенье в Сербию с большей делегацией. Перед правительственным комплексом "Палата Сербия" Вучич торжественно встретил его с членами правительства, артиллерийским салютом и построением почетного караула. После они провели разговор за закрытыми дверями, затем состоялось подписание десятка меморандумов о сотрудничестве между разными министерствами. "Туризм растет между нашими двумя странами, особый вклад в это внесет открытие авиалинии Air Serbia 3 мая между Белградом и Баку. Могу лично сказать всем гражданам Сербии, у которых тогда нет дел, что Баку – прекрасный город, что много хорошего можно увидеть в Баку, он лежит на берегу Каспийского моря, чистый, опрятный. Каждый раз, когда я туда ездил, какое-то новое чудо и дивные вещи мог увидеть, которые президент Алиев вместе с руководством Азербайджана и правительством смогли сделать", - сказал Вучич на совместном брифинге после церемонии подписания документов.
20:21 15.02.2026
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
БЕЛГРАД, 15 фев – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич анонсировал открытие прямой авиалинии национального перевозчика Air Serbia из Белграда в Баку 3 мая и порекомендовал соотечественникам посетить столицу Азербайджана.
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев прибыл в воскресенье в Сербию с большей делегацией. Перед правительственным комплексом "Палата Сербия" Вучич торжественно встретил его с членами правительства, артиллерийским салютом и построением почетного караула. После они провели разговор за закрытыми дверями, затем состоялось подписание десятка меморандумов о сотрудничестве между разными министерствами.
"Туризм растет между нашими двумя странами, особый вклад в это внесет открытие авиалинии Air Serbia 3 мая между Белградом и Баку. Могу лично сказать всем гражданам Сербии, у которых тогда нет дел, что Баку – прекрасный город, что много хорошего можно увидеть в Баку, он лежит на берегу Каспийского моря, чистый, опрятный. Каждый раз, когда я туда ездил, какое-то новое чудо и дивные вещи мог увидеть, которые президент Алиев вместе с руководством Азербайджана и правительством смогли сделать", - сказал Вучич на совместном брифинге после церемонии подписания документов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Алиев рассказал об увеличении объема экспорта газа из Азербайджана в Сербию
Бизнес Баку СЕРБИЯ БЕЛГРАД Александр Вучич В мире
 
 
Заголовок открываемого материала