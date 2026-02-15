https://1prime.ru/20260215/avia-867507581.html

Вучич анонсировал открытие прямого авиасообщения между Белградом и Баку

Вучич анонсировал открытие прямого авиасообщения между Белградом и Баку - 15.02.2026, ПРАЙМ

Вучич анонсировал открытие прямого авиасообщения между Белградом и Баку

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал открытие прямой авиалинии национального перевозчика Air Serbia из Белграда в Баку 3 мая и порекомендовал... | 15.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-15T20:21+0300

2026-02-15T20:21+0300

2026-02-15T20:21+0300

бизнес

баку

сербия

белград

александр вучич

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:56:2983:1733_1920x0_80_0_0_e4fef3a38cf393d8f77bb8cf0a749839.jpg

БЕЛГРАД, 15 фев – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич анонсировал открытие прямой авиалинии национального перевозчика Air Serbia из Белграда в Баку 3 мая и порекомендовал соотечественникам посетить столицу Азербайджана. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев прибыл в воскресенье в Сербию с большей делегацией. Перед правительственным комплексом "Палата Сербия" Вучич торжественно встретил его с членами правительства, артиллерийским салютом и построением почетного караула. После они провели разговор за закрытыми дверями, затем состоялось подписание десятка меморандумов о сотрудничестве между разными министерствами. "Туризм растет между нашими двумя странами, особый вклад в это внесет открытие авиалинии Air Serbia 3 мая между Белградом и Баку. Могу лично сказать всем гражданам Сербии, у которых тогда нет дел, что Баку – прекрасный город, что много хорошего можно увидеть в Баку, он лежит на берегу Каспийского моря, чистый, опрятный. Каждый раз, когда я туда ездил, какое-то новое чудо и дивные вещи мог увидеть, которые президент Алиев вместе с руководством Азербайджана и правительством смогли сделать", - сказал Вучич на совместном брифинге после церемонии подписания документов.

https://1prime.ru/20260215/aliev-867505409.html

баку

сербия

белград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, баку, сербия, белград, александр вучич, в мире