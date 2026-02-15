Россияне в Австрии жалуются на русофобское отношение работодателей

https://1prime.ru/20260215/avstrija-867486400.html
ВЕНА, 15 фев - ПРАЙМ, Светлана Берило. Россияне в Австрии жалуются на предвзятое и русофобское отношение со стороны работодателей, сообщил РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов. "Нередко получаем жалобы на предвзятое и откровенно русофобское отношение к росгражданам со стороны работодателей, которые зачастую вынуждают сотрудников отказываться от российского гражданства", - сказал Грозов, отвечая на вопрос, с какими запросами российских граждан и соотечественников в Австрии сегодня дипведомство сталкивается чаще всего. В конце января президент Австрии Александер Ван дер Беллен принял верительные грамоты нового посла России в Вене Грозова. Предыдущий посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский указом президента РФ Владимира Путина в августе 2025 года был освобожден с поста руководителя дипмиссии и назначен заместителем министра иностранных дел РФ. Его миссия в Вене продлилась почти десять лет.
