Деловые круги Австрии заинтересованы в работе с Россией, заявил посол

ВЕНА, 15 фев - ПРАЙМ, Светлана Берило. Деловые круги Австрии заинтересованы в сотрудничестве с российской стороной, сообщил РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов. По словам дипломата, российская сторона исходит из необходимости бережно относиться к накопленному опыту сотрудничества с Австрией в экономике. "Из своего опыта общения с представителями австрийских деловых кругов могу сказать об их заинтересованности во взаимовыгодном сотрудничестве с российскими экономоператорами. Они отмечают надежность и высокую договороспособность своих российских партнеров. Этот фундамент может и должен быть востребован в будущем, когда появятся условия для нормализации отношений", - сказал Грозов.
