https://1prime.ru/20260215/avtomobili-867490820.html

На Крымском мосту после ночного перекрытия скопилось более 700 автомобилей

На Крымском мосту после ночного перекрытия скопилось более 700 автомобилей - 15.02.2026, ПРАЙМ

На Крымском мосту после ночного перекрытия скопилось более 700 автомобилей

Более 700 автомобилей скопились у Крымского моста после его ночного перекрытия, на данный момент движение по мосту возобновлено, информирует оперативный канал о | 15.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-15T08:28+0300

2026-02-15T08:28+0300

2026-02-15T08:28+0300

бизнес

россия

тамань

керчь

крым

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861406008_0:169:3043:1880_1920x0_80_0_0_6bec0545638d9e6428e2e8ce78afd74c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - ПРАЙМ. Более 700 автомобилей скопились у Крымского моста после его ночного перекрытия, на данный момент движение по мосту возобновлено, информирует оперативный канал о ситуации на автотранспортной части моста. Крымский мост был перекрыт для движения вечером в субботу, сообщение об этом опубликовал инфоцентр в 19.00 . Возобновлено движение было в воскресенье утром, информация об этом была обнародована в 6.26 мск. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 485 транспортных средств. Время ожидания - около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 235 транспортных средств. Время ожидания - около часа" , - говорится в сообщении на 7 утра воскресенья в Telegram-канале инфоцентра. Ранее в СКЖД заявили, что из-за перекрытия движения по Крымскому мосту задержки от получаса до семи часов коснулись 15 поездов сообщением с Крымом, принимаются меры по сокращению задержек.

https://1prime.ru/20260215/poezd-867490295.html

https://1prime.ru/20260210/vladivostok-867345398.html

тамань

керчь

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, тамань, керчь, крым