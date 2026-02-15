https://1prime.ru/20260215/avtomobili-867490820.html
На Крымском мосту после ночного перекрытия скопилось более 700 автомобилей
На Крымском мосту после ночного перекрытия скопилось более 700 автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - ПРАЙМ. Более 700 автомобилей скопились у Крымского моста после его ночного перекрытия, на данный момент движение по мосту возобновлено, информирует оперативный канал о ситуации на автотранспортной части моста. Крымский мост был перекрыт для движения вечером в субботу, сообщение об этом опубликовал инфоцентр в 19.00 . Возобновлено движение было в воскресенье утром, информация об этом была обнародована в 6.26 мск. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 485 транспортных средств. Время ожидания - около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 235 транспортных средств. Время ожидания - около часа" , - говорится в сообщении на 7 утра воскресенья в Telegram-канале инфоцентра. Ранее в СКЖД заявили, что из-за перекрытия движения по Крымскому мосту задержки от получаса до семи часов коснулись 15 поездов сообщением с Крымом, принимаются меры по сокращению задержек.
