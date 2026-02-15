Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Крымском мосту после ночного перекрытия скопилось более 700 автомобилей - 15.02.2026
На Крымском мосту после ночного перекрытия скопилось более 700 автомобилей
На Крымском мосту после ночного перекрытия скопилось более 700 автомобилей - 15.02.2026, ПРАЙМ
На Крымском мосту после ночного перекрытия скопилось более 700 автомобилей
Более 700 автомобилей скопились у Крымского моста после его ночного перекрытия, на данный момент движение по мосту возобновлено, информирует оперативный канал о | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T08:28+0300
2026-02-15T08:28+0300
бизнес
россия
тамань
керчь
крым
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861406008_0:169:3043:1880_1920x0_80_0_0_6bec0545638d9e6428e2e8ce78afd74c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - ПРАЙМ. Более 700 автомобилей скопились у Крымского моста после его ночного перекрытия, на данный момент движение по мосту возобновлено, информирует оперативный канал о ситуации на автотранспортной части моста. Крымский мост был перекрыт для движения вечером в субботу, сообщение об этом опубликовал инфоцентр в 19.00 . Возобновлено движение было в воскресенье утром, информация об этом была обнародована в 6.26 мск. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 485 транспортных средств. Время ожидания - около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 235 транспортных средств. Время ожидания - около часа" , - говорится в сообщении на 7 утра воскресенья в Telegram-канале инфоцентра. Ранее в СКЖД заявили, что из-за перекрытия движения по Крымскому мосту задержки от получаса до семи часов коснулись 15 поездов сообщением с Крымом, принимаются меры по сокращению задержек.
тамань
керчь
крым
бизнес, россия, тамань, керчь, крым
Бизнес, РОССИЯ, Тамань, КЕРЧЬ, КРЫМ
08:28 15.02.2026
 
На Крымском мосту после ночного перекрытия скопилось более 700 автомобилей

У Крымского моста после перекрытия вечером в субботу скопилось более 700 машин

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом в Керчи
Автомобильная пробка перед Крымским мостом в Керчи - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Автомобильная пробка перед Крымским мостом в Керчи. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - ПРАЙМ. Более 700 автомобилей скопились у Крымского моста после его ночного перекрытия, на данный момент движение по мосту возобновлено, информирует оперативный канал о ситуации на автотранспортной части моста.
Крымский мост был перекрыт для движения вечером в субботу, сообщение об этом опубликовал инфоцентр в 19.00 . Возобновлено движение было в воскресенье утром, информация об этом была обнародована в 6.26 мск.
Крымский мост - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Из-за перекрытия движения по Крымскому мосту задерживаются 15 поездов
08:16
08:16
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 485 транспортных средств. Время ожидания - около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 235 транспортных средств. Время ожидания - около часа" , - говорится в сообщении на 7 утра воскресенья в Telegram-канале инфоцентра.
Ранее в СКЖД заявили, что из-за перекрытия движения по Крымскому мосту задержки от получаса до семи часов коснулись 15 поездов сообщением с Крымом, принимаются меры по сокращению задержек.
Пассажирский самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Во Владивостоке задержали рейс в Москву
10 февраля, 07:27
10 февраля, 07:27
 
