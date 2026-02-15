Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Баста не прилетел на концерт в Ташкент из-за поломки самолета - 15.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260215/basta-867503134.html
Баста не прилетел на концерт в Ташкент из-за поломки самолета
Баста не прилетел на концерт в Ташкент из-за поломки самолета - 15.02.2026, ПРАЙМ
Баста не прилетел на концерт в Ташкент из-за поломки самолета
Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) не смог долететь из Алма-Аты в Ташкент на концерт в воскресенье из-за неисправного самолёта, который развернулся на... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T16:52+0300
2026-02-15T16:52+0300
происшествия
бизнес
общество
ташкент
алма-ата
узбекистан
https://cdnn.1prime.ru/img/84164/44/841644431_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7a212507f58c4da75e655e30fd1dd8ac.jpg
ТАШКЕНТ, 15 фев – ПРАЙМ. Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) не смог долететь из Алма-Аты в Ташкент на концерт в воскресенье из-за неисправного самолёта, который развернулся на полпути, выступление перенесено на вторник, сообщил РИА Новости представитель организаторов концерта. Концерт Басты в Ташкенте должен был состоятся в воскресенье в спорткомплексе "Юнусабад" в 19.00 (17.00 мск). В воскресенье в соцсетях появилась информация о том, что исполнитель не сможет выступить в столице Узбекистана. "Да-да, подтверждаю, всё верно. Причина - неисправность самолёта. Его на полпути развернули и вернули в Алматы. К сожалению, артист не успевает к концерту", - сказал собеседник агентства. По его данным, теперь концерт может состояться 17 февраля, все приобретенные на него билеты остаются действительными. По данным билетного оператора ShowGo.uz, разрешенная вместимость площадки на выступление певца - 5 тысяч зрителей. Практически все билеты оказались проданы: на 15 февраля остаются в продаже 64 билета - в фан-зону по 715 тысяч сумов (около 4,5 тысяч рублей) и на танцпол по 495 тысяч сумов (3,1 тысячи рублей). Билеты низовой ценовой категории по 350 тысяч сумов (2,2 тысячи рублей) полностью раскуплены. Российский рэпер исполнит свои хиты "Сансара", "Моя игра", "Медлячок" и десятки других треков, говорится в объявлении на сайте оператора. Возрастные ограничения на концерт составляют 16+. По данным исследования холдинга ON Медиа, которое есть в распоряжении РИА Новости, стоимость билетов на концерты Басты за 2024-2025 годы выросла на 40%, при этом количество выступлений сохранилось.
https://1prime.ru/20260215/eksperty-867487628.html
ташкент
алма-ата
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84164/44/841644431_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_e22cd46bc55ef078edee1dc9aff1a394.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , ташкент, алма-ата, узбекистан
Происшествия, Бизнес, Общество , Ташкент, АЛМА-АТА, УЗБЕКИСТАН
16:52 15.02.2026
 
Баста не прилетел на концерт в Ташкент из-за поломки самолета

Баста не смог прилететь на концерт в Ташкент из-за неисправного самолета

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкВыступление рэп-исполнителя Басты
Выступление рэп-исполнителя Басты - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Выступление рэп-исполнителя Басты. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 15 фев – ПРАЙМ. Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) не смог долететь из Алма-Аты в Ташкент на концерт в воскресенье из-за неисправного самолёта, который развернулся на полпути, выступление перенесено на вторник, сообщил РИА Новости представитель организаторов концерта.
Концерт Басты в Ташкенте должен был состоятся в воскресенье в спорткомплексе "Юнусабад" в 19.00 (17.00 мск). В воскресенье в соцсетях появилась информация о том, что исполнитель не сможет выступить в столице Узбекистана.
"Да-да, подтверждаю, всё верно. Причина - неисправность самолёта. Его на полпути развернули и вернули в Алматы. К сожалению, артист не успевает к концерту", - сказал собеседник агентства.
По его данным, теперь концерт может состояться 17 февраля, все приобретенные на него билеты остаются действительными.
По данным билетного оператора ShowGo.uz, разрешенная вместимость площадки на выступление певца - 5 тысяч зрителей. Практически все билеты оказались проданы: на 15 февраля остаются в продаже 64 билета - в фан-зону по 715 тысяч сумов (около 4,5 тысяч рублей) и на танцпол по 495 тысяч сумов (3,1 тысячи рублей). Билеты низовой ценовой категории по 350 тысяч сумов (2,2 тысячи рублей) полностью раскуплены.
Российский рэпер исполнит свои хиты "Сансара", "Моя игра", "Медлячок" и десятки других треков, говорится в объявлении на сайте оператора. Возрастные ограничения на концерт составляют 16+.
По данным исследования холдинга ON Медиа, которое есть в распоряжении РИА Новости, стоимость билетов на концерты Басты за 2024-2025 годы выросла на 40%, при этом количество выступлений сохранилось.
Россияне стали чаще ездить на концерты за границу
05:17
 
ПроисшествияБизнесОбществоТашкентАЛМА-АТАУЗБЕКИСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала