Эксперт назвал самую важную деталь в защите от мошенников - 15.02.2026
Эксперт назвал самую важную деталь в защите от мошенников
Эксперт назвал самую важную деталь в защите от мошенников - 15.02.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал самую важную деталь в защите от мошенников
Критическое мышление пользователя становится самым важным элементом цифровой безопасности на фоне повышения изощренности мошеннических схем, заявил РИА Новости... | 15.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Критическое мышление пользователя становится самым важным элементом цифровой безопасности на фоне повышения изощренности мошеннических схем, заявил РИА Новости руководитель группы обучения информационной безопасности "Яндекса" Александр Лунев. "Мошенники все чаще используют схемы мошенничества на базе глубокой социальной инженерии, которые сложно идентифицировать автоматически. В этих условиях решающую роль играет способность человека подвергать сомнению подозрительные просьбы, даже если они поступают из знакомых источников", - отметил эксперт. По его словам, инструменты защиты на базе искусственного интеллекта способны блокировать значительную часть массовых угроз. "При этом злоумышленники все активнее используют социальную инженерию, где критическое мышление пользователя играет ключевую роль", - добавил он. Лунев отметил, что современные браузеры и антивирусы на базе ИИ ежедневно нейтрализуют миллионы угроз, создавая необходимый базовый уровень защиты. Однако их необходимо дополнять обдуманным поведением пользователя, пояснил он.
11:21 15.02.2026
 
Эксперт назвал самую важную деталь в защите от мошенников

Лунев: критическое мышление становится важнейшим элементом цифровой безопасности

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Критическое мышление пользователя становится самым важным элементом цифровой безопасности на фоне повышения изощренности мошеннических схем, заявил РИА Новости руководитель группы обучения информационной безопасности "Яндекса" Александр Лунев.
"Мошенники все чаще используют схемы мошенничества на базе глубокой социальной инженерии, которые сложно идентифицировать автоматически. В этих условиях решающую роль играет способность человека подвергать сомнению подозрительные просьбы, даже если они поступают из знакомых источников", - отметил эксперт.
По его словам, инструменты защиты на базе искусственного интеллекта способны блокировать значительную часть массовых угроз. "При этом злоумышленники все активнее используют социальную инженерию, где критическое мышление пользователя играет ключевую роль", - добавил он.
Лунев отметил, что современные браузеры и антивирусы на базе ИИ ежедневно нейтрализуют миллионы угроз, создавая необходимый базовый уровень защиты. Однако их необходимо дополнять обдуманным поведением пользователя, пояснил он.
