https://1prime.ru/20260215/bliny-867491756.html
Эксперты посчитали, во сколько обойдутся блины с рыбой для всей семьи
Эксперты посчитали, во сколько обойдутся блины с рыбой для всей семьи - 15.02.2026, ПРАЙМ
Эксперты посчитали, во сколько обойдутся блины с рыбой для всей семьи
Общая стоимость ингредиентов для блинов и начинки в виде соленой рыбы для всей семьи в эту Масленицу составит почти 1240 рублей, подсчитало РИА Новости по... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T09:12+0300
2026-02-15T09:12+0300
2026-02-15T09:12+0300
бизнес
общество
росстат
масленица
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0a/867350597_0:149:1604:1051_1920x0_80_0_0_87ef4627e9a89e65ff1d29a89eb8ea96.jpg
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Общая стоимость ингредиентов для блинов и начинки в виде соленой рыбы для всей семьи в эту Масленицу составит почти 1240 рублей, подсчитало РИА Новости по данным Росстата и крупной торговой сети. Расчеты производились по ингредиентам из рецепта блинов на опаре из "Книги о вкусной и здоровой пище". В нем используются два стакана теплой воды (не учитывались в финальной стоимости), 40 граммов дрожжей, 1 килограмм пшеничной муки, пять стаканов молока (1 литр), три столовые ложки растительного масла (18 миллилитров), два яйца, две столовые ложки сахара (50 граммов), 1,5 чайных ложки соли (15 граммов). Начинка - 400 граммов соленой или копченой деликатесной рыбы, например лосося, кеты или кижуча. Суммарная стоимость главного блюда Масленицы для всей семьи, а также начинки составила 1236,6 рубля. Начинка оказалась дороже всего - 1027,7 рубля за 400 граммов. Также в число самых затратных ингредиентов вошли молоко (97,7 рубля) и килограмм муки (55,8 рубля). Необходимое количество дрожжей обойдется в 24,8 рубля - их стоимость бралась с сайта крупной торговой сети, поскольку статистику по дрожжам Росстат не ведет. Яйца будут стоить 18,7 рубля, а нужное количество растительного масла, сахара и соли - 12 рублей.
https://1prime.ru/20260207/bliny-867277364.html
https://1prime.ru/20260215/maslenitsa-867491013.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0a/867350597_2:0:1602:1200_1920x0_80_0_0_86ca59e1480c26aa79cc02fa568337a7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , росстат, масленица
Бизнес, Общество , Росстат, масленица
Эксперты посчитали, во сколько обойдутся блины с рыбой для всей семьи
РИА Новости: блины с рыбой для всей семьи обойдутся в 1240 рублей
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Общая стоимость ингредиентов для блинов и начинки в виде соленой рыбы для всей семьи в эту Масленицу составит почти 1240 рублей, подсчитало РИА Новости по данным Росстата и крупной торговой сети.
Расчеты производились по ингредиентам из рецепта блинов на опаре из "Книги о вкусной и здоровой пище". В нем используются два стакана теплой воды (не учитывались в финальной стоимости), 40 граммов дрожжей, 1 килограмм пшеничной муки, пять стаканов молока (1 литр), три столовые ложки растительного масла (18 миллилитров), два яйца, две столовые ложки сахара (50 граммов), 1,5 чайных ложки соли (15 граммов). Начинка - 400 граммов соленой или копченой деликатесной рыбы, например лосося, кеты или кижуча.
Стало известно, во сколько обойдутся блины с вареньем на Масленицу
Суммарная стоимость главного блюда Масленицы для всей семьи, а также начинки составила 1236,6 рубля. Начинка оказалась дороже всего - 1027,7 рубля за 400 граммов. Также в число самых затратных ингредиентов вошли молоко (97,7 рубля) и килограмм муки (55,8 рубля).
Необходимое количество дрожжей обойдется в 24,8 рубля - их стоимость бралась с сайта крупной торговой сети, поскольку статистику по дрожжам Росстат
не ведет. Яйца будут стоить 18,7 рубля, а нужное количество растительного масла, сахара и соли - 12 рублей.
Названы самые популярные рецепты блинов у россиян