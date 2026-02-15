Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты посчитали, во сколько обойдутся блины с рыбой для всей семьи - 15.02.2026
Эксперты посчитали, во сколько обойдутся блины с рыбой для всей семьи
Эксперты посчитали, во сколько обойдутся блины с рыбой для всей семьи - 15.02.2026, ПРАЙМ
Эксперты посчитали, во сколько обойдутся блины с рыбой для всей семьи
Общая стоимость ингредиентов для блинов и начинки в виде соленой рыбы для всей семьи в эту Масленицу составит почти 1240 рублей, подсчитало РИА Новости по... | 15.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Общая стоимость ингредиентов для блинов и начинки в виде соленой рыбы для всей семьи в эту Масленицу составит почти 1240 рублей, подсчитало РИА Новости по данным Росстата и крупной торговой сети. Расчеты производились по ингредиентам из рецепта блинов на опаре из "Книги о вкусной и здоровой пище". В нем используются два стакана теплой воды (не учитывались в финальной стоимости), 40 граммов дрожжей, 1 килограмм пшеничной муки, пять стаканов молока (1 литр), три столовые ложки растительного масла (18 миллилитров), два яйца, две столовые ложки сахара (50 граммов), 1,5 чайных ложки соли (15 граммов). Начинка - 400 граммов соленой или копченой деликатесной рыбы, например лосося, кеты или кижуча. Суммарная стоимость главного блюда Масленицы для всей семьи, а также начинки составила 1236,6 рубля. Начинка оказалась дороже всего - 1027,7 рубля за 400 граммов. Также в число самых затратных ингредиентов вошли молоко (97,7 рубля) и килограмм муки (55,8 рубля). Необходимое количество дрожжей обойдется в 24,8 рубля - их стоимость бралась с сайта крупной торговой сети, поскольку статистику по дрожжам Росстат не ведет. Яйца будут стоить 18,7 рубля, а нужное количество растительного масла, сахара и соли - 12 рублей.
09:12 15.02.2026
 
Эксперты посчитали, во сколько обойдутся блины с рыбой для всей семьи

РИА Новости: блины с рыбой для всей семьи обойдутся в 1240 рублей

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Общая стоимость ингредиентов для блинов и начинки в виде соленой рыбы для всей семьи в эту Масленицу составит почти 1240 рублей, подсчитало РИА Новости по данным Росстата и крупной торговой сети.
Расчеты производились по ингредиентам из рецепта блинов на опаре из "Книги о вкусной и здоровой пище". В нем используются два стакана теплой воды (не учитывались в финальной стоимости), 40 граммов дрожжей, 1 килограмм пшеничной муки, пять стаканов молока (1 литр), три столовые ложки растительного масла (18 миллилитров), два яйца, две столовые ложки сахара (50 граммов), 1,5 чайных ложки соли (15 граммов). Начинка - 400 граммов соленой или копченой деликатесной рыбы, например лосося, кеты или кижуча.
Суммарная стоимость главного блюда Масленицы для всей семьи, а также начинки составила 1236,6 рубля. Начинка оказалась дороже всего - 1027,7 рубля за 400 граммов. Также в число самых затратных ингредиентов вошли молоко (97,7 рубля) и килограмм муки (55,8 рубля).
Необходимое количество дрожжей обойдется в 24,8 рубля - их стоимость бралась с сайта крупной торговой сети, поскольку статистику по дрожжам Росстат не ведет. Яйца будут стоить 18,7 рубля, а нужное количество растительного масла, сахара и соли - 12 рублей.
БизнесОбществоРосстатмасленица
 
 
