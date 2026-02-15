https://1prime.ru/20260215/bolgariya-867504530.html

В Болгарии энергоблок АЭС "Козлодуй" вновь остановят для ремонта

15.02.2026

В Болгарии энергоблок АЭС "Козлодуй" вновь остановят для ремонта

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Шестой энергоблок АЭС "Козлодуй" в Болгарии после обнаружения неисправности вновь выведут из эксплуатации для проведения ремонтных работ, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на заявление станции. "Шестой энергоблок болгарской АЭС "Козлодуй" будет выведен из эксплуатации для замены неисправного разрывного диска на сепараторе-перегревателе пара турбины, расположенного на обычной (неядерной) части энергоблока", - говорится в сообщении. Как отмечается, выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду не зафиксировано. Согласно заявлению, после завершения запланированных ремонтных работ шестой энергоблок будет переподключен к энергосети. Сроки остановки энергоблока и проведения ремонта не приводятся. Пятый энергоблок продолжает работу, добавляет агентство. В декабре 2025 года шестой энергоблок был вновь подключен в энергосистему страны после ремонта неисправности. Единственная болгарская АЭС "Козлодуй" была построена при активном участии СССР и введена в эксплуатацию в 1974 году. Она является одной из крупнейших в восточной Европе, но в 2006 году Болгария в рамках выполнения требований о вступлении в Евросоюз была вынуждена закрыть первые четыре блока этой станции, на которых работали реакторы ВВЭР-440. Действующими на станции остались построенные Советским Союзом пятый и шестой блоки с реакторами ВВЭР-1000 с установленной электрической мощностью в тысячу мегаваттов каждый.

