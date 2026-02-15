https://1prime.ru/20260215/deripaska-867512358.html
Запад не сможет конкурировать с Глобальным Югом, считает Дерипаска
Запад не сможет конкурировать с Глобальным Югом, считает Дерипаска - 15.02.2026, ПРАЙМ
Запад не сможет конкурировать с Глобальным Югом, считает Дерипаска
Западные страны со своим стареющим населением не смогут конкурировать с Глобальным Югом ни в экономическом, ни в военном аспекте, считает бизнесмен Олег... | 15.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Западные страны со своим стареющим населением не смогут конкурировать с Глобальным Югом ни в экономическом, ни в военном аспекте, считает бизнесмен Олег Дерипаска. "Мир сильно изменился и продолжит быстро меняться. Стареющий миллиард Запада не сможет конкурировать с Глобальным Югом - ни в экономическом, ни в военном аспекте. Это и есть основная угроза сытой жизни Старого Света. А никак не Россия", - написал он, комментируя завершившуюся Мюнхенскую конференцию. По мнению Дерипаски, России "было бы полезно" окончательно диверсифицировать свои экономические отношения и перейти от старой модели с "доминирующим сытым Западом" к более прагматичным экономическим связям с Китаем, Африкой, Индией, Латинской Америкой. "Ресурсы и возможности нашей страны позволяют найти и рынки сбыта, и инвесторов на приемлемых условиях", - заключил он.
