https://1prime.ru/20260215/deripaska-867512358.html

Запад не сможет конкурировать с Глобальным Югом, считает Дерипаска

Запад не сможет конкурировать с Глобальным Югом, считает Дерипаска - 15.02.2026, ПРАЙМ

Запад не сможет конкурировать с Глобальным Югом, считает Дерипаска

Западные страны со своим стареющим населением не смогут конкурировать с Глобальным Югом ни в экономическом, ни в военном аспекте, считает бизнесмен Олег... | 15.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-15T23:58+0300

2026-02-15T23:58+0300

2026-02-15T23:58+0300

политика

россия

газ

запад

китай

африка

олег дерипаска

https://cdnn.1prime.ru/img/82821/92/828219251_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_827c8bec408b18592f0acded552328b6.jpg

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Западные страны со своим стареющим населением не смогут конкурировать с Глобальным Югом ни в экономическом, ни в военном аспекте, считает бизнесмен Олег Дерипаска. "Мир сильно изменился и продолжит быстро меняться. Стареющий миллиард Запада не сможет конкурировать с Глобальным Югом - ни в экономическом, ни в военном аспекте. Это и есть основная угроза сытой жизни Старого Света. А никак не Россия", - написал он, комментируя завершившуюся Мюнхенскую конференцию. По мнению Дерипаски, России "было бы полезно" окончательно диверсифицировать свои экономические отношения и перейти от старой модели с "доминирующим сытым Западом" к более прагматичным экономическим связям с Китаем, Африкой, Индией, Латинской Америкой. "Ресурсы и возможности нашей страны позволяют найти и рынки сбыта, и инвесторов на приемлемых условиях", - заключил он.

https://1prime.ru/20260215/svo-867510699.html

запад

китай

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, газ, запад, китай, африка, олег дерипаска