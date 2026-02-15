Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист рассказала о штрафах за размещение в подъезде списков должников - 15.02.2026
Юрист рассказала о штрафах за размещение в подъезде списков должников
Юрист рассказала о штрафах за размещение в подъезде списков должников - 15.02.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказала о штрафах за размещение в подъезде списков должников
Размещение списка должников по ЖКХ, содержащего персональные данные, в подъезде без согласия владельца может грозить штрафом до 1,5 миллионов рублей, выяснило... | 15.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Размещение списка должников по ЖКХ, содержащего персональные данные, в подъезде без согласия владельца может грозить штрафом до 1,5 миллионов рублей, выяснило РИА Новости. Как сообщила ранее РИА Новости член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при Ассоциации юристов России Евгения Сладкомёдова, товарищества собственников жилья (ТСЖ), управляющие компании или активные собственники не могут публично размещать ФИО, адрес и долги жильцов по коммунальным платежам, так как это персональные данные, которые не могут распространяться без согласия владельца. Согласно статье 13.11 Кодекса об административных правонарушениях ("Нарушение законодательства РФ в области персональных данных"), за размещение ФИО, адреса и долгов жильцов должностным лицам может грозить административный штраф от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч рублей до 700 тысяч рублей, а в случае повторного правонарушения - до 1,5 миллионов рублей. Сладкомёдова рассказала РИА Новости, что размещать списки квартир с задолженностями по ЖКХ законно, если указываются лишь номера квартир или лицевые счета должников. Она добавила, что россияне, чьи данные обнародовали, вправе обратиться с жалобой в Роскомнадзор, а также требовать через суд компенсации морального вреда и удаления информации.
рф
16:01 15.02.2026
 
Юрист рассказала о штрафах за размещение в подъезде списков должников

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Размещение списка должников по ЖКХ, содержащего персональные данные, в подъезде без согласия владельца может грозить штрафом до 1,5 миллионов рублей, выяснило РИА Новости.
Как сообщила ранее РИА Новости член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при Ассоциации юристов России Евгения Сладкомёдова, товарищества собственников жилья (ТСЖ), управляющие компании или активные собственники не могут публично размещать ФИО, адрес и долги жильцов по коммунальным платежам, так как это персональные данные, которые не могут распространяться без согласия владельца.
Согласно статье 13.11 Кодекса об административных правонарушениях ("Нарушение законодательства РФ в области персональных данных"), за размещение ФИО, адреса и долгов жильцов должностным лицам может грозить административный штраф от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч рублей до 700 тысяч рублей, а в случае повторного правонарушения - до 1,5 миллионов рублей.
Сладкомёдова рассказала РИА Новости, что размещать списки квартир с задолженностями по ЖКХ законно, если указываются лишь номера квартир или лицевые счета должников. Она добавила, что россияне, чьи данные обнародовали, вправе обратиться с жалобой в Роскомнадзор, а также требовать через суд компенсации морального вреда и удаления информации.
