В Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация. | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T17:01+0300
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация. "Аэропорт "Домодедово". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
