Россияне стали чаще ездить на концерты за границу

2026-02-15T05:17+0300

2026-02-15T05:17+0300

2026-02-15T05:34+0300

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Спрос среди россиян на зарубежные поездки для посещения концертов мировых звезд, выставок и спортивных мероприятий существенно вырос в 2025 году, как правило, такие туристы едут в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), страны СНГ и Турцию, а иногда и в Европу, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли. "Событийный туризм растет, можем говорить о росте на 20-25%. Но здесь в первую очередь причина понятна: многие события, которые происходят за рубежом, в частности концерты западных звезд, в России не проходят. И мы видим выезды и в недорогие страны - это Армения, Грузия, Казахстан, Узбекистан, и подороже - это Турция, Эмираты", - сообщил генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян. Подтверждает рост интереса и туроператор "Русский экспресс" - как на рынке Ближнего Востока, так и в странах СНГ и Европы. По их данным, концерты зарубежных исполнителей формируют значительную долю спроса. В частности, речь идет о шоу мировых звезд в Катаре и ОАЭ, а в Турции - российских исполнителей. Из европейских стран в лидерах - Сербия, объяснятся это безвизовым въездом для граждан РФ, удобной логистикой. Там регулярно проходят концерты балканских и международных артистов. "Есть спрос на посещение различных мероприятий в Европе, но массовым его назвать нельзя. В данном случае туристы совмещают отпуск с походом на концерт", - добавила руководитель группы стран по Европе и СНГ в "Русском экспрессе" Галина Каменская. В сфере спорта точкой притяжения туристов являются гонки "Формулы-1" - как в Абу-Даби, так и в Баку. "Мы продали больше 500 билетов на гонку в Абу-Даби. Начальная цена билета 400–500 долларов, а ближе к мероприятию те же самые билеты - полторы, две, три тысячи", - подчеркнула руководитель группы стран Ближнего Востока туроператора Наталия Иванова. В "Интуристе" также видят тренд на совмещение отдыха с развлекательной программой. "Туристы все чаще рассматривают путешествие как возможность совместить отдых с посещением концертов, фестивалей и спортивных событий. Подобные туры позволяют получить дополнительную эмоциональную ценность и сделать поездку более насыщенной", - пояснили в пресс-службе туроператора. Средний чек событийных поездок на 15–20% выше классических туров без концертной программы, оценили в "Интуристе". Как правило, добавляет Мкртчян, туристы чаще планируют такие поездки на короткий срок - максимум 4 дня. Событийный туризм предпочитают пары или соло-путешественники, реже - компании по 7-10 человек. "Безусловно, приобрести билеты на зарубежное мероприятие можно и самостоятельно, имея международную карту для оплаты. Но в случае, когда открытая продажа заканчивается за несколько часов или если билеты на концерты организаторы распределяют между местными туроператорами, мы, имея предложения на различные события с выкупленными блоками, решим этот вопрос", - заключила Каменская.

