2026-02-15T01:16+0300
2026-02-15T01:16+0300
2026-02-15T01:17+0300
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Европейские политики дискредитируют Россию, чтобы укрепить свои военные силы и иметь возможность использовать их для усмирения собственных граждан, такое мнение в эфире YouTube-канала выразил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф."У Голландии больше нет Индонезии, у Британии нет империи, у французов нет Африки и всего остального. <…> Когда империя приходит в упадок и не может это остановить, возникает особый вид ужаса. <…> Это означает, что необходимо переложить издержки упадка на средний и низший классы. <…> В Европе это значит, что нужно демонтировать систему соцобеспечения. <…> Раскол между рабочим и правящим классами — типичный для Европы. <…> При этом внешняя угроза позволяет использовать национализм как идеологическую программу, а не как классовый конфликт", — заявил он.Выбранный Европой курс на милитаризацию, по оценке Вольфа, ориентирован не на защиту от мнимой российской угрозы, а на решение совсем других вопросов."Одной идеологии недостаточно. Нужна более мощная, чем существующая ныне полицейская и военная структура. Поэтому идеальным решением становится превращение России в демона, что требует срочного наращивания военной мощи, ведь это даст возможность использовать армию для подавления собственного народа. <…> Милитаризация Европы не имеет отношения к России. России не нужно захватывать Европу... Даже эстонская разведка опубликовала документ, в котором утверждается, что Россия не представляет той опасности, о которой все говорят", — отметил Вольф.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО на своих западных рубежах. Альянс расширяет свои инициативы и называет это стратегией сдерживания агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность по поводу наращивания сил блока в Европе. В МИД заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но на условиях равноправия и при отказе от курса на милитаризацию региона.
