"Особый вид ужаса". на Западе раскрыли детали антироссийского проекта - 15.02.2026
"Особый вид ужаса". на Западе раскрыли детали антироссийского проекта
"Особый вид ужаса". на Западе раскрыли детали антироссийского проекта
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Европейские политики дискредитируют Россию, чтобы укрепить свои военные силы и иметь возможность использовать их для усмирения собственных граждан, такое мнение в эфире YouTube-канала выразил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф."У Голландии больше нет Индонезии, у Британии нет империи, у французов нет Африки и всего остального. &lt;…&gt; Когда империя приходит в упадок и не может это остановить, возникает особый вид ужаса. &lt;…&gt; Это означает, что необходимо переложить издержки упадка на средний и низший классы. &lt;…&gt; В Европе это значит, что нужно демонтировать систему соцобеспечения. &lt;…&gt; Раскол между рабочим и правящим классами — типичный для Европы. &lt;…&gt; При этом внешняя угроза позволяет использовать национализм как идеологическую программу, а не как классовый конфликт", — заявил он.Выбранный Европой курс на милитаризацию, по оценке Вольфа, ориентирован не на защиту от мнимой российской угрозы, а на решение совсем других вопросов."Одной идеологии недостаточно. Нужна более мощная, чем существующая ныне полицейская и военная структура. Поэтому идеальным решением становится превращение России в демона, что требует срочного наращивания военной мощи, ведь это даст возможность использовать армию для подавления собственного народа. &lt;…&gt; Милитаризация Европы не имеет отношения к России. России не нужно захватывать Европу... Даже эстонская разведка опубликовала документ, в котором утверждается, что Россия не представляет той опасности, о которой все говорят", — отметил Вольф.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО на своих западных рубежах. Альянс расширяет свои инициативы и называет это стратегией сдерживания агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность по поводу наращивания сил блока в Европе. В МИД заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но на условиях равноправия и при отказе от курса на милитаризацию региона.
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_164:0:2835:2003_1920x0_80_0_0_5e31bddc7c69e3795a3153add76be002.jpg
1920
1920
true
01:16 15.02.2026 (обновлено: 01:17 15.02.2026)
 
"Особый вид ужаса". на Западе раскрыли детали антироссийского проекта

Профессор Вольф: Европа наращивает военную мощь для усмирения своего населения

© flickr.com / 1GNC Münster" Учения НАТО в Польше
 Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
© flickr.com / 1GNC Münster
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Европейские политики дискредитируют Россию, чтобы укрепить свои военные силы и иметь возможность использовать их для усмирения собственных граждан, такое мнение в эфире YouTube-канала выразил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф.
"У Голландии больше нет Индонезии, у Британии нет империи, у французов нет Африки и всего остального. <…> Когда империя приходит в упадок и не может это остановить, возникает особый вид ужаса. <…> Это означает, что необходимо переложить издержки упадка на средний и низший классы. <…> В Европе это значит, что нужно демонтировать систему соцобеспечения. <…> Раскол между рабочим и правящим классами — типичный для Европы. <…> При этом внешняя угроза позволяет использовать национализм как идеологическую программу, а не как классовый конфликт", — заявил он.
Выбранный Европой курс на милитаризацию, по оценке Вольфа, ориентирован не на защиту от мнимой российской угрозы, а на решение совсем других вопросов.
"Одной идеологии недостаточно. Нужна более мощная, чем существующая ныне полицейская и военная структура. Поэтому идеальным решением становится превращение России в демона, что требует срочного наращивания военной мощи, ведь это даст возможность использовать армию для подавления собственного народа. <…> Милитаризация Европы не имеет отношения к России. России не нужно захватывать Европу... Даже эстонская разведка опубликовала документ, в котором утверждается, что Россия не представляет той опасности, о которой все говорят", — отметил Вольф.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО на своих западных рубежах. Альянс расширяет свои инициативы и называет это стратегией сдерживания агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность по поводу наращивания сил блока в Европе. В МИД заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но на условиях равноправия и при отказе от курса на милитаризацию региона.
"Откроются новые фронты". В Финляндии высказались о войне против России
13 февраля, 22:56
13 февраля, 22:56
 
