https://1prime.ru/20260215/finlyandiya-867499297.html
Посол России не видит намеков на изменение антироссийского курса Финляндии
Посол России не видит намеков на изменение антироссийского курса Финляндии - 15.02.2026, ПРАЙМ
Посол России не видит намеков на изменение антироссийского курса Финляндии
Намеков на изменение антироссийского курса Финляндии нет, заявил в интервью РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов. | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T15:07+0300
2026-02-15T15:07+0300
2026-02-15T15:07+0300
политика
россия
финляндия
хельсинки
москва
александр стубб
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Намеков на изменение антироссийского курса Финляндии нет, заявил в интервью РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов. "К сожалению, мы не видим никаких даже намеков на изменение антироссийского внешнеполитического курса нынешней правящей элиты Финляндии, направленного на всемерную конфронтацию с нашей страной и нанесение России если не военного (все уже осознали, что это невозможно), то политико-экономического стратегического поражения", - сказал глава дипмиссии. Посол добавил, что ни о каком смягчении риторики представителей финского руководства в отношении России говорить нельзя. "Звучащие здесь в последнее время отдельные и достаточно расплывчатые высказывания о возможном восстановлении диалога с Москвой когда-то там, в будущем, после урегулирования украинского конфликта и так далее являются, на мой взгляд, не более чем неуклюжей и вынужденной попыткой продемонстрировать заокеанским и европейским старшим братьям, да и населению страны, способность "адекватно реагировать" на быстро меняющиеся геополитические реалии", - сказал Кузнецов. Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения между Европой и Россией восстановятся после окончания конфликта на Украине, но не будут прежними. Также Стубб говорил, что его стране необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией.
https://1prime.ru/20260214/finlyandiya-867470974.html
https://1prime.ru/20260213/rossiya-867465294.html
финляндия
хельсинки
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_c436207fb964e2f32960ea3b59ca36e2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия, хельсинки, москва, александр стубб
Политика, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, Хельсинки, МОСКВА, Александр Стубб
Посол России не видит намеков на изменение антироссийского курса Финляндии
Посол Кузнецов: намеков на изменение антироссийского курса Финляндии нет