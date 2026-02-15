https://1prime.ru/20260215/finlyandiya-867499297.html

Посол России не видит намеков на изменение антироссийского курса Финляндии

2026-02-15T15:07+0300

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Намеков на изменение антироссийского курса Финляндии нет, заявил в интервью РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов. "К сожалению, мы не видим никаких даже намеков на изменение антироссийского внешнеполитического курса нынешней правящей элиты Финляндии, направленного на всемерную конфронтацию с нашей страной и нанесение России если не военного (все уже осознали, что это невозможно), то политико-экономического стратегического поражения", - сказал глава дипмиссии. Посол добавил, что ни о каком смягчении риторики представителей финского руководства в отношении России говорить нельзя. "Звучащие здесь в последнее время отдельные и достаточно расплывчатые высказывания о возможном восстановлении диалога с Москвой когда-то там, в будущем, после урегулирования украинского конфликта и так далее являются, на мой взгляд, не более чем неуклюжей и вынужденной попыткой продемонстрировать заокеанским и европейским старшим братьям, да и населению страны, способность "адекватно реагировать" на быстро меняющиеся геополитические реалии", - сказал Кузнецов. Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения между Европой и Россией восстановятся после окончания конфликта на Украине, но не будут прежними. Также Стубб говорил, что его стране необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией.

