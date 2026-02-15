Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол России не видит намеков на изменение антироссийского курса Финляндии - 15.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260215/finlyandiya-867499297.html
Посол России не видит намеков на изменение антироссийского курса Финляндии
Посол России не видит намеков на изменение антироссийского курса Финляндии - 15.02.2026, ПРАЙМ
Посол России не видит намеков на изменение антироссийского курса Финляндии
Намеков на изменение антироссийского курса Финляндии нет, заявил в интервью РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов. | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T15:07+0300
2026-02-15T15:07+0300
политика
россия
финляндия
хельсинки
москва
александр стубб
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Намеков на изменение антироссийского курса Финляндии нет, заявил в интервью РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов. "К сожалению, мы не видим никаких даже намеков на изменение антироссийского внешнеполитического курса нынешней правящей элиты Финляндии, направленного на всемерную конфронтацию с нашей страной и нанесение России если не военного (все уже осознали, что это невозможно), то политико-экономического стратегического поражения", - сказал глава дипмиссии. Посол добавил, что ни о каком смягчении риторики представителей финского руководства в отношении России говорить нельзя. "Звучащие здесь в последнее время отдельные и достаточно расплывчатые высказывания о возможном восстановлении диалога с Москвой когда-то там, в будущем, после урегулирования украинского конфликта и так далее являются, на мой взгляд, не более чем неуклюжей и вынужденной попыткой продемонстрировать заокеанским и европейским старшим братьям, да и населению страны, способность "адекватно реагировать" на быстро меняющиеся геополитические реалии", - сказал Кузнецов. Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения между Европой и Россией восстановятся после окончания конфликта на Украине, но не будут прежними. Также Стубб говорил, что его стране необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией.
https://1prime.ru/20260214/finlyandiya-867470974.html
https://1prime.ru/20260213/rossiya-867465294.html
финляндия
хельсинки
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_c436207fb964e2f32960ea3b59ca36e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финляндия, хельсинки, москва, александр стубб
Политика, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, Хельсинки, МОСКВА, Александр Стубб
15:07 15.02.2026
 
Посол России не видит намеков на изменение антироссийского курса Финляндии

Посол Кузнецов: намеков на изменение антироссийского курса Финляндии нет

© flickr.com / stanjourdanФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
© flickr.com / stanjourdan
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Намеков на изменение антироссийского курса Финляндии нет, заявил в интервью РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.
"К сожалению, мы не видим никаких даже намеков на изменение антироссийского внешнеполитического курса нынешней правящей элиты Финляндии, направленного на всемерную конфронтацию с нашей страной и нанесение России если не военного (все уже осознали, что это невозможно), то политико-экономического стратегического поражения", - сказал глава дипмиссии.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Посол в Хельсинки оценил последствия разрыва связей Финляндии с Россией
Вчера, 08:13
Посол добавил, что ни о каком смягчении риторики представителей финского руководства в отношении России говорить нельзя.
"Звучащие здесь в последнее время отдельные и достаточно расплывчатые высказывания о возможном восстановлении диалога с Москвой когда-то там, в будущем, после урегулирования украинского конфликта и так далее являются, на мой взгляд, не более чем неуклюжей и вынужденной попыткой продемонстрировать заокеанским и европейским старшим братьям, да и населению страны, способность "адекватно реагировать" на быстро меняющиеся геополитические реалии", - сказал Кузнецов.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения между Европой и Россией восстановятся после окончания конфликта на Украине, но не будут прежними. Также Стубб говорил, что его стране необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией.
Военнослужащие блока НАТО - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
"Откроются новые фронты". В Финляндии высказались о войне против России
13 февраля, 22:56
 
ПолитикаРОССИЯФИНЛЯНДИЯХельсинкиМОСКВААлександр Стубб
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала