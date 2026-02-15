Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
15.02.2026
https://1prime.ru/20260215/fitso-867506298.html
Премьер Словакии надеется на соглашение с США о строительстве АЭС
Премьер Словакии надеется на соглашение с США о строительстве АЭС - 15.02.2026, ПРАЙМ
Премьер Словакии надеется на соглашение с США о строительстве АЭС
Премьер Словакии Роберт Фицо надеется, что в 2027 году будет подписано соглашение с американской компанией Westinghouse о строительстве нового блока АЭС в... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T18:56+0300
2026-02-15T18:56+0300
БРАТИСЛАВА, 15 фев - ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо надеется, что в 2027 году будет подписано соглашение с американской компанией Westinghouse о строительстве нового блока АЭС в республике. Фицо 14 января заявил, что возможное соглашение с Westinghouse о строительстве нового блока АЭС в Словакии - вопрос следующего года. Республика 17 января подписала с США соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике, которое в будущем может сделать возможным строительство Westinghouse нового энергоблока на территории действующей АЭС в поселке Ясловске-Богунице. "Мы будем рады, если у нас получится в течение следующего года подписать уже конкретные соглашения с компанией Westinghouse", - сказал Фицо по итогам переговоров с государственным секретарем США Марко Рубио в Братиславе, совместную пресс-конференцию которых транслировало словацкое новостное агентство TASR в воскресенье. В Словакии действуют две атомные электростанции: "Богунице" и "Моховце" (на западе страны), созданные при участии советских и российских специалистов.
18:56 15.02.2026
 
Премьер Словакии надеется на соглашение с США о строительстве АЭС

Фицо надеется, что соглашение с Westinghouse о строительстве АЭС подпишут в 2027 году

БРАТИСЛАВА, 15 фев - ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо надеется, что в 2027 году будет подписано соглашение с американской компанией Westinghouse о строительстве нового блока АЭС в республике.
Фицо 14 января заявил, что возможное соглашение с Westinghouse о строительстве нового блока АЭС в Словакии - вопрос следующего года. Республика 17 января подписала с США соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике, которое в будущем может сделать возможным строительство Westinghouse нового энергоблока на территории действующей АЭС в поселке Ясловске-Богунице.
"Мы будем рады, если у нас получится в течение следующего года подписать уже конкретные соглашения с компанией Westinghouse", - сказал Фицо по итогам переговоров с государственным секретарем США Марко Рубио в Братиславе, совместную пресс-конференцию которых транслировало словацкое новостное агентство TASR в воскресенье.
В Словакии действуют две атомные электростанции: "Богунице" и "Моховце" (на западе страны), созданные при участии советских и российских специалистов.
В Словакии достаточный запас нефти на фоне остановки поставок по "Дружбе"
Вчера, 22:18
 
