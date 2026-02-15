https://1prime.ru/20260215/fitso-867506298.html

Премьер Словакии надеется на соглашение с США о строительстве АЭС

Премьер Словакии надеется на соглашение с США о строительстве АЭС - 15.02.2026, ПРАЙМ

Премьер Словакии надеется на соглашение с США о строительстве АЭС

Премьер Словакии Роберт Фицо надеется, что в 2027 году будет подписано соглашение с американской компанией Westinghouse о строительстве нового блока АЭС в... | 15.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-15T18:56+0300

2026-02-15T18:56+0300

2026-02-15T18:56+0300

энергетика

словакия

сша

роберт фицо

марко рубио

westinghouse

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/84258/93/842589351_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_ee72072ac670f4d30e0f299ac6429bdd.jpg

БРАТИСЛАВА, 15 фев - ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо надеется, что в 2027 году будет подписано соглашение с американской компанией Westinghouse о строительстве нового блока АЭС в республике. Фицо 14 января заявил, что возможное соглашение с Westinghouse о строительстве нового блока АЭС в Словакии - вопрос следующего года. Республика 17 января подписала с США соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике, которое в будущем может сделать возможным строительство Westinghouse нового энергоблока на территории действующей АЭС в поселке Ясловске-Богунице. "Мы будем рады, если у нас получится в течение следующего года подписать уже конкретные соглашения с компанией Westinghouse", - сказал Фицо по итогам переговоров с государственным секретарем США Марко Рубио в Братиславе, совместную пресс-конференцию которых транслировало словацкое новостное агентство TASR в воскресенье. В Словакии действуют две атомные электростанции: "Богунице" и "Моховце" (на западе страны), созданные при участии советских и российских специалистов.

https://1prime.ru/20260214/slovakiya-867483298.html

словакия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

словакия, сша, роберт фицо, марко рубио, westinghouse, в мире