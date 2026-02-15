https://1prime.ru/20260215/galuschenko-867501970.html
Экс-министр энергетики Украины задекларировал более 315 тысяч долларов
Экс-министр энергетики Украины задекларировал более 315 тысяч долларов - 15.02.2026, ПРАЙМ
Экс-министр энергетики Украины задекларировал более 315 тысяч долларов
Бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко, фигурирующий в деле о коррупции в энергетике, задекларировал более 115 тысяч долларов наличными и более 200... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T16:14+0300
2026-02-15T16:14+0300
2026-02-15T16:14+0300
украина
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864445543_0:0:1612:907_1920x0_80_0_0_88005ce27cb6bf6f95fab74bb0dcd8d8.jpg
МОСКВА, 15 фев – ПРАЙМ. Бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко, фигурирующий в деле о коррупции в энергетике, задекларировал более 115 тысяч долларов наличными и более 200 тысяч долларов на счетах в банках, выяснило РИА Новости. Согласно опубликованным на сайте украинского национального агентства по противодействию коррупции данным, Галущенко официально задекларировал при увольнении наличными 106 тысяч долларов, 400 тысяч гривен (9,28 тысячи долларов), а также 61,3 тысячи долларов, более 3 тысяч евро и 6,1 миллиона гривен (более 141 тысячи долларов) на банковских счетах. Также в декларацию внесен дом площадью 320 квадратных метров, три земельных участка, купленные в 2014 году, и квартира площадью 45 квадратных метров. В воскресенье издание "Украинская правда" сообщило, что Галущенко, фигурирующий в деле о коррупции в энергетике, задержан при попытке пересечь границу, его сняли с поезда. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что Галущенко задержан при пересечении границы в рамках дела "Мидас" о коррупции в сфере украинской энергетики. Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России) сообщил, что Галущенко уже предъявлено обвинение, ранее он имел статус свидетеля. Галущенко занимал кресло министра энергетики Украины с апреля 2021 года по июль 2025-го, после этого он был назначен министром юстиции. В ноябре 2025 года на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики он был уволен с должности главы минюста.
https://1prime.ru/20260215/zelenskiy-867500773.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864445543_64:0:1536:1104_1920x0_80_0_0_26e4d8c53f5356be345c5c5857634369.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире
Экс-министр энергетики Украины задекларировал более 315 тысяч долларов
Галущенко задекларировал более $115 тысяч наличными и более $200 тысяч на счетах в банках
МОСКВА, 15 фев – ПРАЙМ. Бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко, фигурирующий в деле о коррупции в энергетике, задекларировал более 115 тысяч долларов наличными и более 200 тысяч долларов на счетах в банках, выяснило РИА Новости.
Согласно опубликованным на сайте украинского национального агентства по противодействию коррупции данным, Галущенко официально задекларировал при увольнении наличными 106 тысяч долларов, 400 тысяч гривен (9,28 тысячи долларов), а также 61,3 тысячи долларов, более 3 тысяч евро и 6,1 миллиона гривен (более 141 тысячи долларов) на банковских счетах.
Также в декларацию внесен дом площадью 320 квадратных метров, три земельных участка, купленные в 2014 году, и квартира площадью 45 квадратных метров.
В воскресенье издание "Украинская правда" сообщило, что Галущенко, фигурирующий в деле о коррупции в энергетике, задержан при попытке пересечь границу, его сняли с поезда. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что Галущенко задержан при пересечении границы в рамках дела "Мидас" о коррупции в сфере украинской энергетики. Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко
(внесен в РФ
в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России) сообщил, что Галущенко уже предъявлено обвинение, ранее он имел статус свидетеля.
Галущенко занимал кресло министра энергетики Украины
с апреля 2021 года по июль 2025-го, после этого он был назначен министром юстиции. В ноябре 2025 года на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики он был уволен с должности главы минюста.
Зеленский сделал истеричное заявление