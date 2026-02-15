https://1prime.ru/20260215/galuschenko-867501970.html

Экс-министр энергетики Украины задекларировал более 315 тысяч долларов

МОСКВА, 15 фев – ПРАЙМ. Бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко, фигурирующий в деле о коррупции в энергетике, задекларировал более 115 тысяч долларов наличными и более 200 тысяч долларов на счетах в банках, выяснило РИА Новости. Согласно опубликованным на сайте украинского национального агентства по противодействию коррупции данным, Галущенко официально задекларировал при увольнении наличными 106 тысяч долларов, 400 тысяч гривен (9,28 тысячи долларов), а также 61,3 тысячи долларов, более 3 тысяч евро и 6,1 миллиона гривен (более 141 тысячи долларов) на банковских счетах. Также в декларацию внесен дом площадью 320 квадратных метров, три земельных участка, купленные в 2014 году, и квартира площадью 45 квадратных метров. В воскресенье издание "Украинская правда" сообщило, что Галущенко, фигурирующий в деле о коррупции в энергетике, задержан при попытке пересечь границу, его сняли с поезда. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что Галущенко задержан при пересечении границы в рамках дела "Мидас" о коррупции в сфере украинской энергетики. Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России) сообщил, что Галущенко уже предъявлено обвинение, ранее он имел статус свидетеля. Галущенко занимал кресло министра энергетики Украины с апреля 2021 года по июль 2025-го, после этого он был назначен министром юстиции. В ноябре 2025 года на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики он был уволен с должности главы минюста.

