https://1prime.ru/20260215/gaz-867378847.html

"Или осел, или шах". Европа просит от Африки невозможного

"Или осел, или шах". Европа просит от Африки невозможного - 15.02.2026, ПРАЙМ

"Или осел, или шах". Европа просит от Африки невозможного

У Ливии есть довольно амбициозные планы увеличить добычу природного газа с целью нарастить экспорт в Евросоюз с одного до десяти миллиардов кубических метров в... | 15.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-15T05:05+0300

2026-02-15T05:05+0300

2026-02-15T05:05+0300

ливия

мнения аналитиков

мировая экономика

европа

африка

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867378847.jpg?1771121105

МОСКВА, 15 фев – ПРАЙМ. У Ливии есть довольно амбициозные планы увеличить добычу природного газа с целью нарастить экспорт в Евросоюз с одного до десяти миллиардов кубических метров в год. Но насколько они реализуемы?С одной стороны, у этой африканской страны действительно значительные запасы – около 80 триллионов кубических футов. По этому показателю она входит в топ-5 на континенте. С другой – текущая добыча и экспорт по мировым меркам незначительны, а столь значительный рост потребует масштабных капиталовложений.Срок реализации данного проекта оценивается в пять лет, то есть, увеличение объёмов газа пойдёт в лучшем случае с 2030 года. Но против играют следующие факторы: политическая нестабильность в самой Ливии, где вот уже 15 лет продолжается гражданская война и действуют террористические группировки. В таких условиях инвесторам крайне рискованно вкладываться в долгосрочные проекты по добыче газа и его транспортировке. Тем более, газохранилища, газоперерабатывающие станции, газопроводы и прочие объекты инфраструктуры уязвимы для террористических атак.С другой стороны, сама Европа уже показала себя как ненадёжный экономический партнёр, о чем свидетельствует ее текущая экономическая нестабильность. Вряд ли кто-то из крупных инвесторов будет надеяться, что Евросоюз сохранит хотя бы текущие объемы потребления и не откажется от заключённых контрактов по политическим мотивам. Например, введет произвольные санкции против той же Ливии. Раньше страна уже долго находилась под европейскими санкциями. Ничто, как говорится, не мешает повторить.Таким образом, пятилетний контракт, о котором сейчас объявлено, может заявляться ради получения каких-то авансовых платежей или инвестиций прямо сейчас. Но результат будет как в той байке про Ходжу Насреддина, который обещал научить за сто золотых монет осла говорить за пять лет в надежде, что за пять лет либо сам Ходжа, либо шах, либо осёл умрёт.В целом пять лет на реализацию подобного проекта в нынешней турбулентной ситуации слишком оптимистичный срок, тем более, с учетом политических особенностей страны. За пять лет Ливия может переродиться в другой конфигурации, с другим политическим режимом. Да и не факт, что сам Евросоюз будет через пять лет существовать в нынешнем виде.Важную роль играет тот фактор, что США давно рассматривают Евросоюз как свою экономическую вотчину и вряд ли допустят появление каких-то новых серьёзных конкурентов. Даже если этот трубопровод будет построен и действительно пойдут большие объёмы газа в Евросоюз, то не исключено, что он будет взорван. Либо действующего на тот момент президента Ливии не выкрадут и не вывезут в американский суд по какому-нибудь обвинению. Звучит как сценарий плохого боевика, если не знать, что эти события уже происходили в других местах в совсем недавнем прошлом.Иными словами, озвученные грандиозные планы разбиваются о суровую реальность. Но даже если предположить, что мы живем в идеальном мире и действительно через пять лет Европа получит плюс десять миллиардов кубов газа в год. Возникает вопрос – надолго ли ей их хватит? Сегодня даже с учетом снижения объем потребления Евросоюза - около 300 миллиардов кубометра в год. Смешно даже говорить о том, что плюс или минус десять кубов станут спасением.Попытки расширить поставки в Европу ливийского газа предпринимались и раньше. Но безуспешно – ливийские власти заявляли, что возможностей увеличить добычу настолько, чтобы подстраховать ЕС от энергокризиса, нет и не будет. Так что я очень сомневаюсь в жизнеспособности данного проекта.Автор - Сергей Зайнуллин, к.э.н., доцент экономического факультета РУДН

ливия

европа

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Сергей Зайнуллин https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848199777_0:0:513:512_100x100_80_0_0_c7b19f8063ecc28e734a3dde657e3c29.jpg

Сергей Зайнуллин https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848199777_0:0:513:512_100x100_80_0_0_c7b19f8063ecc28e734a3dde657e3c29.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Сергей Зайнуллин https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848199777_0:0:513:512_100x100_80_0_0_c7b19f8063ecc28e734a3dde657e3c29.jpg

ливия, мнения аналитиков, мировая экономика, европа, африка, ес