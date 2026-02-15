Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
15.02.2026
Запасы газа в ПХГ Франции опустились до антирекорда, сообщили в "Газпроме"
Запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) Франции опустились ниже 25%, это самый низкий в истории уровень для середины февраля, сообщил "Газпром". | 15.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) Франции опустились ниже 25%, это самый низкий в истории уровень для середины февраля, сообщил "Газпром". "Тринадцатого февраля запасы газа в подземных хранилищах Франции опустились ниже 25%, следует из данных Gas Infrastructure Europe. Это самый низкий в истории уровень заполненности французских ПХГ для середины февраля", - говорится в сообщении "Газпрома". По данным компании, из хранилищ Франции уже отобрали более 95% газа, закачанного при подготовке к зиме.
13:51 15.02.2026
 
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) Франции опустились ниже 25%, это самый низкий в истории уровень для середины февраля, сообщил "Газпром".
"Тринадцатого февраля запасы газа в подземных хранилищах Франции опустились ниже 25%, следует из данных Gas Infrastructure Europe. Это самый низкий в истории уровень заполненности французских ПХГ для середины февраля", - говорится в сообщении "Газпрома".
По данным компании, из хранилищ Франции уже отобрали более 95% газа, закачанного при подготовке к зиме.
