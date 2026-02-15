https://1prime.ru/20260215/gaz-867498130.html
Миллер назвал нынешнюю зиму для европейского газового рынка знаковой
Миллер назвал нынешнюю зиму для европейского газового рынка знаковой - 15.02.2026, ПРАЙМ
Миллер назвал нынешнюю зиму для европейского газового рынка знаковой
Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал знаковой нынешнюю зиму для европейского газового рынка в связи с еще одним антирекордом запасов газа во французских... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T14:06+0300
2026-02-15T14:06+0300
2026-02-15T14:06+0300
энергетика
газ
франция
германия
европа
алексей миллер
газпром
ес
gas infrastructure europe
https://cdnn.1prime.ru/img/79494/11/794941178_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_eff8bebcdf63f5c259d8c28169640ca1.jpg
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал знаковой нынешнюю зиму для европейского газового рынка в связи с еще одним антирекордом запасов газа во французских хранилищах. Как сообщил в воскресенье "Газпром" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe, запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Франции 13 февраля опустились ниже 25% - это антирекорд для середины февраля. "Нынешняя зима для европейского газового рынка становится знаковой. Вот еще один исторический антирекорд газового рынка ЕС", - прокомментировал Миллер, слова которого приведены в сообщении "Газпрома". Накануне, 12 февраля, запасы газа в ПХГ Германии - ключевой страны Евросоюза - также опустились ниже 25%, показав самый низкий уровень для этой даты за всю историю наблюдений. В этой связи Миллер выразил уверенность, что Европе будет очень трудно обеспечить летнюю закачку газа в свои подземные хранилища. Помимо этого, в Инчукалнском подземном газовом хранилище, единственном в Прибалтике, в середине февраля осталось менее 25% запасов. А запасы в хранилищах газа Нидерландов в начале месяца упали ниже 20%.
https://1prime.ru/20260214/gaz-867475357.html
https://1prime.ru/20260213/gaz-867461725.html
франция
германия
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79494/11/794941178_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_7c46b2e18ae86c565870b12403de5f4f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, франция, германия, европа, алексей миллер, газпром, ес, gas infrastructure europe
Энергетика, Газ, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, Алексей Миллер, Газпром, ЕС, Gas Infrastructure Europe
Миллер назвал нынешнюю зиму для европейского газового рынка знаковой
Глава "Газпрома" Миллер назвал нынешнюю зиму для европейского газового рынка знаковой