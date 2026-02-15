https://1prime.ru/20260215/gaz-867498130.html

Миллер назвал нынешнюю зиму для европейского газового рынка знаковой

Миллер назвал нынешнюю зиму для европейского газового рынка знаковой

2026-02-15T14:06+0300

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал знаковой нынешнюю зиму для европейского газового рынка в связи с еще одним антирекордом запасов газа во французских хранилищах. Как сообщил в воскресенье "Газпром" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe, запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Франции 13 февраля опустились ниже 25% - это антирекорд для середины февраля. "Нынешняя зима для европейского газового рынка становится знаковой. Вот еще один исторический антирекорд газового рынка ЕС", - прокомментировал Миллер, слова которого приведены в сообщении "Газпрома". Накануне, 12 февраля, запасы газа в ПХГ Германии - ключевой страны Евросоюза - также опустились ниже 25%, показав самый низкий уровень для этой даты за всю историю наблюдений. В этой связи Миллер выразил уверенность, что Европе будет очень трудно обеспечить летнюю закачку газа в свои подземные хранилища. Помимо этого, в Инчукалнском подземном газовом хранилище, единственном в Прибалтике, в середине февраля осталось менее 25% запасов. А запасы в хранилищах газа Нидерландов в начале месяца упали ниже 20%.

