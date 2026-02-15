Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миллер назвал нынешнюю зиму для европейского газового рынка знаковой - 15.02.2026
Миллер назвал нынешнюю зиму для европейского газового рынка знаковой
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал знаковой нынешнюю зиму для европейского газового рынка в связи с еще одним антирекордом запасов газа во французских хранилищах. Как сообщил в воскресенье "Газпром" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe, запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Франции 13 февраля опустились ниже 25% - это антирекорд для середины февраля. "Нынешняя зима для европейского газового рынка становится знаковой. Вот еще один исторический антирекорд газового рынка ЕС", - прокомментировал Миллер, слова которого приведены в сообщении "Газпрома". Накануне, 12 февраля, запасы газа в ПХГ Германии - ключевой страны Евросоюза - также опустились ниже 25%, показав самый низкий уровень для этой даты за всю историю наблюдений. В этой связи Миллер выразил уверенность, что Европе будет очень трудно обеспечить летнюю закачку газа в свои подземные хранилища. Помимо этого, в Инчукалнском подземном газовом хранилище, единственном в Прибалтике, в середине февраля осталось менее 25% запасов. А запасы в хранилищах газа Нидерландов в начале месяца упали ниже 20%.
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал знаковой нынешнюю зиму для европейского газового рынка в связи с еще одним антирекордом запасов газа во французских хранилищах.
Как сообщил в воскресенье "Газпром" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe, запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Франции 13 февраля опустились ниже 25% - это антирекорд для середины февраля.
Миллер предупредил о проблемах, ждущих Европу при летней закачке газа в ПХГ
Вчера, 11:54
"Нынешняя зима для европейского газового рынка становится знаковой. Вот еще один исторический антирекорд газового рынка ЕС", - прокомментировал Миллер, слова которого приведены в сообщении "Газпрома".
Накануне, 12 февраля, запасы газа в ПХГ Германии - ключевой страны Евросоюза - также опустились ниже 25%, показав самый низкий уровень для этой даты за всю историю наблюдений. В этой связи Миллер выразил уверенность, что Европе будет очень трудно обеспечить летнюю закачку газа в свои подземные хранилища.
Помимо этого, в Инчукалнском подземном газовом хранилище, единственном в Прибалтике, в середине февраля осталось менее 25% запасов. А запасы в хранилищах газа Нидерландов в начале месяца упали ниже 20%.
Цены на газ в Европе снизились на два процента
13 февраля, 20:28
 
