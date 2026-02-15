https://1prime.ru/20260215/gosdolg-867487878.html
Госдолг России достиг 16,5% ВВП впервые с 2020 года
Госдолг России достиг 16,5% ВВП впервые с 2020 года - 15.02.2026, ПРАЙМ
Госдолг России достиг 16,5% ВВП впервые с 2020 года
Государственный долг России в 2025 году достиг 16,5% ВВП, что произошло впервые с 2020 года, следует из расчетов РИА Новости на основании данных Минфина. | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T05:47+0300
2026-02-15T05:47+0300
2026-02-15T05:47+0300
экономика
россия
финансы
рф
антон силуанов
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867487878.jpg?1771123643
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Государственный долг России в 2025 году достиг 16,5% ВВП, что произошло впервые с 2020 года, следует из расчетов РИА Новости на основании данных Минфина.
Так, в 2020 году госдолг составлял 256 миллиарда долларов (17,6% ВВП), в 2021 году снизился до 15,5% ВВП и далее не был более 14,7% ВВП, следует из данных.
Министр финансов РФ Антон Силуанов в прошлом году сообщал, что Минфин в 2025 году нарастит объем заимствований, но это будет, по его словам, "в разумных пределах".
Госдолг РФ не должен превышать 20% ВВП, это преимущество российской экономики, заявлял также Силуанов.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, рф, антон силуанов, минфин
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Антон Силуанов, Минфин
Госдолг России достиг 16,5% ВВП впервые с 2020 года
Минфин: госдолг России в 2025 году впервые с 2020 года достиг 16,5% ВВП
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Государственный долг России в 2025 году достиг 16,5% ВВП, что произошло впервые с 2020 года, следует из расчетов РИА Новости на основании данных Минфина.
Так, в 2020 году госдолг составлял 256 миллиарда долларов (17,6% ВВП), в 2021 году снизился до 15,5% ВВП и далее не был более 14,7% ВВП, следует из данных.
Министр финансов РФ Антон Силуанов в прошлом году сообщал, что Минфин в 2025 году нарастит объем заимствований, но это будет, по его словам, "в разумных пределах".
Госдолг РФ не должен превышать 20% ВВП, это преимущество российской экономики, заявлял также Силуанов.