Госдолг России достиг 16,5% ВВП впервые с 2020 года

Государственный долг России в 2025 году достиг 16,5% ВВП, что произошло впервые с 2020 года, следует из расчетов РИА Новости на основании данных Минфина. | 15.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Государственный долг России в 2025 году достиг 16,5% ВВП, что произошло впервые с 2020 года, следует из расчетов РИА Новости на основании данных Минфина. Так, в 2020 году госдолг составлял 256 миллиарда долларов (17,6% ВВП), в 2021 году снизился до 15,5% ВВП и далее не был более 14,7% ВВП, следует из данных. Министр финансов РФ Антон Силуанов в прошлом году сообщал, что Минфин в 2025 году нарастит объем заимствований, но это будет, по его словам, "в разумных пределах". Госдолг РФ не должен превышать 20% ВВП, это преимущество российской экономики, заявлял также Силуанов.

