В Госдуме предложили возродить систему доходных домов - 15.02.2026
В Госдуме предложили возродить систему доходных домов
В Госдуме предложили возродить систему доходных домов - 15.02.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили возродить систему доходных домов
Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в разговоре с РИА Новости предложил возродить в России систему доходных домов с... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T15:58+0300
2026-02-15T15:58+0300
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в разговоре с РИА Новости предложил возродить в России систему доходных домов с государственным участием, чтобы многодетные семьи могли арендовать жилье по льготной ставке на неограниченный срок с правом наследования и регистрации. "Система льготной аренды для многодетных семей должна быть не временным, а полноценным жилищным институтом, альтернативой ипотеке. Должно быть предусмотрено, что для семей с детьми плата за наем будет ниже рыночной, а разницу субсидирует государство - субъект РФ или муниципалитет. Обязательно необходимо предусмотреть право нанимателя оформлять регистрацию по месту пребывания на весь срок договора. Это автоматически решит вопрос с прикреплением к поликлиникам, школам и детсадам", - сказал Кошелев. Парламентарий отметил, что доходные или арендные дома с государственным участием и льготной арендой для семей с детьми - это не благотворительность, а экономически выверенный механизм, который дает человеку крышу над головой, а государству - устойчивый экономический рост и социальную стабильность. "Опыт Российской империи, где арендные дома составляли 40% жилого фонда Москвы и 80% - Петербурга, доказывает, что государство не просто может, а должно быть драйвером этого рынка. Но в современной России инвесторы пока не заинтересованы в реализации таких проектов из-за слишком долгого срока окупаемости, отсутствия понятных правил игры и соответствующего законодательства", - подчеркнул он. По словам Кошелева, на первых этапах потребуется ряд льгот для инвесторов, чтобы в это направление пришли первые деньги. По его мнению, это могут быть налоговые льготы на период строительства такого наемного дома и на 10 лет с момента ввода дома в эксплуатацию, а с 11-го года эксплуатации налоговая нагрузка на собственника дома должна быть сопоставима с налоговой нагрузкой на собственников жилья. "Такая система действительно решает жилищный вопрос, и не временно, а на неограниченный срок, пока у людей будет существовать эта потребность. Договор не расторгнут по надуманным причинам. У людей будет возможность наследования права аренды и официальная регистрация, которая даст доступ к социальной инфраструктуре", - добавил он. Депутат считает, что для государства это также принесет выгоду, в том числе миллиардные привлечения частных инвестиций в жилищный фонд, создание новых рабочих мест, загрузку стройкомплекса, а впоследствии окупаемости проекта - устойчивую налоговую базу для регионов. "Система должна быть простой, прозрачной и доступной. Подача заявления через МФЦ или портал "Госуслуги" о признании нуждающейся в предоставлении жилья по договору найма. Постановка в реестр. Заключение типового договора найма на условиях: фиксированной индексации платежа, права продления и наследования, обязанности содержать помещение, оплаты коммунальных услуг по счетчикам. Обязательно должна быть предусмотрена возможность смены помещения в рамках того же наемного дома или фонда при изменении состава семьи", - заключил он.
15:58 15.02.2026
 
В Госдуме предложили возродить систему доходных домов

Депутат Кошелев предложил возродить в России систему доходных домов с госучастием

© РИА Новости . Алексей Майшев
Здание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в разговоре с РИА Новости предложил возродить в России систему доходных домов с государственным участием, чтобы многодетные семьи могли арендовать жилье по льготной ставке на неограниченный срок с правом наследования и регистрации.
"Система льготной аренды для многодетных семей должна быть не временным, а полноценным жилищным институтом, альтернативой ипотеке. Должно быть предусмотрено, что для семей с детьми плата за наем будет ниже рыночной, а разницу субсидирует государство - субъект РФ или муниципалитет. Обязательно необходимо предусмотреть право нанимателя оформлять регистрацию по месту пребывания на весь срок договора. Это автоматически решит вопрос с прикреплением к поликлиникам, школам и детсадам", - сказал Кошелев.
Госдума рассмотрит проект о продаже жилья коррупционеров
11 февраля, 11:23
Парламентарий отметил, что доходные или арендные дома с государственным участием и льготной арендой для семей с детьми - это не благотворительность, а экономически выверенный механизм, который дает человеку крышу над головой, а государству - устойчивый экономический рост и социальную стабильность.
"Опыт Российской империи, где арендные дома составляли 40% жилого фонда Москвы и 80% - Петербурга, доказывает, что государство не просто может, а должно быть драйвером этого рынка. Но в современной России инвесторы пока не заинтересованы в реализации таких проектов из-за слишком долгого срока окупаемости, отсутствия понятных правил игры и соответствующего законодательства", - подчеркнул он.
По словам Кошелева, на первых этапах потребуется ряд льгот для инвесторов, чтобы в это направление пришли первые деньги. По его мнению, это могут быть налоговые льготы на период строительства такого наемного дома и на 10 лет с момента ввода дома в эксплуатацию, а с 11-го года эксплуатации налоговая нагрузка на собственника дома должна быть сопоставима с налоговой нагрузкой на собственников жилья.
В Госдуме разработали законопроект об отмене прописки
10 февраля, 22:39
"Такая система действительно решает жилищный вопрос, и не временно, а на неограниченный срок, пока у людей будет существовать эта потребность. Договор не расторгнут по надуманным причинам. У людей будет возможность наследования права аренды и официальная регистрация, которая даст доступ к социальной инфраструктуре", - добавил он.
Депутат считает, что для государства это также принесет выгоду, в том числе миллиардные привлечения частных инвестиций в жилищный фонд, создание новых рабочих мест, загрузку стройкомплекса, а впоследствии окупаемости проекта - устойчивую налоговую базу для регионов.
"Система должна быть простой, прозрачной и доступной. Подача заявления через МФЦ или портал "Госуслуги" о признании нуждающейся в предоставлении жилья по договору найма. Постановка в реестр. Заключение типового договора найма на условиях: фиксированной индексации платежа, права продления и наследования, обязанности содержать помещение, оплаты коммунальных услуг по счетчикам. Обязательно должна быть предусмотрена возможность смены помещения в рамках того же наемного дома или фонда при изменении состава семьи", - заключил он.
Госдума одобрила второй пакет мер против мошенников
10 февраля, 17:23
 
